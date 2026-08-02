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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल

Video: पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल

वायरल हो रही यह खबर किसी युद्ध या झड़प की नहीं, बल्कि सैन्य अनुशासन और शिष्टाचार की है. यह घटना दोनों देशों की सीमा पर आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान की बताई जा रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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सीमा पर तनाव और दशकों पुरानी तल्खी के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आमतौर पर भारत-पाक सीमा पर भारी तनाव, तल्खियां और तने हुए चेहरे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है. एक समारोह के दौरान जब एक पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को पूरी गर्मजोशी और नियम-कायदों के साथ सैल्यूट मारा, तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. इस पल को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो डिजिटल दुनिया में आग की तरह फैल गया.

पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट

वायरल हो रही यह खबर किसी युद्ध या झड़प की नहीं, बल्कि सैन्य अनुशासन और शिष्टाचार की है. यह घटना दोनों देशों की सीमा पर आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान की बताई जा रही है. वीडियो में दिख रहा है कि एक पाकिस्तानी सेना का रेंजर भारतीय सेना के अधिकारी को सैल्यूट करता दिखाई दे रहा है. भारतीय सेना का अधिकारी भी उसकी ओर देखकर उसके सैल्यूट का एहतराम करता है. वीडियो देखने के बाद लोग इसे इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दिखाया जाता है उससे हटकर बॉर्डर की सच्चाई ये है कि दोनों देश की सेनाएं शांति चाहती हैं.

खुशनुमा दिखाई दिया बॉर्डर का माहौल

वीडियो की शुरुआत में दोनों देशों के जवान और अधिकारी अपने-अपने पारंपरिक सैन्य परिधान में नजर आते हैं. माहौल एकदम गंभीर और औपचारिक होता है. तभी भारतीय सैन्य अधिकारी आगे बढ़ते हैं और सामने खड़े पाकिस्तानी रेंजर की नजरें उन पर पड़ती हैं. रेंजर बिना एक पल गंवाए, एकदम सीना तानकर पूरी ताकत और सम्मान के साथ भारतीय अधिकारी को सैल्यूट करता है. भारतीय अधिकारी भी बेहद शालीनता और ग्रेस के साथ उस सैल्यूट का जवाब देते हैं.

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यूजर्स बोले, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं

जैसे ही यह वीडियो एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया. एक यूजर ने लिखा, "दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चा सैनिक हमेशा दूसरे सैनिक की वर्दी का सम्मान करता है, यह दृश्य देखकर दिल खुश हो गया." वहीं एक और यूजर का कहना था, "यह है असली सैन्य अनुशासन, राजनीति चाहे कुछ भी कहे लेकिन फौजियों का अपना एक अलग ग्रेस होता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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