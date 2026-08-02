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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या रेलवे स्टेशन पर पूरी रात रुक सकते हैं? जानिए रेलवे के ये नियम

क्या रेलवे स्टेशन पर पूरी रात रुक सकते हैं? जानिए रेलवे के ये नियम

Railway Station Stay: अगर आपकी ट्रेन देर रात या सुबह की है, तो कुछ शर्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हैं. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे के नियम क्या हैं और किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 02 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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Indian Railways Rules: अगर आपकी ट्रेन देर रात की है, सुबह के समय रवाना होने वाली है या फिर किसी कारण से आपको स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल होगा कि क्या रेलवे स्टेशन पर पूरी रात रुक सकते हैं. अच्छी बात यह कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यात्रियों को कुछ शर्तों के साथ स्टेशन पर रुकने की सुविधा देता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद जरुरी है. आइए जानते हैं...

क्या पूरी रात स्टेशन पर रुक सकते हैं?

  • अगर आपके पास वैध ट्रेन टिकट है तो आप रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हैं. 
  • आप प्रतीक्षालय (Waiting Hall) और वेटिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • वहीं, कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर रात में यात्रियों के लिए खास ठहरने की सुविधाएं भी होती हैं.

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रिटायरिंग रूम और डॉर्मिटरी की सुविधा

  • रेलवे कई स्टेशनों पर यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूम और डॉर्मिटरी की सुविधा देता है.
  • इन सुविधाओं का फायदा सिर्फ वैध टिकट रखने वाले यात्री ही उठा सकते हैं. 
  • रिटायरिंग रूम को आमतौर पर 12 घंटे, 24 घंटे या अधिकतम 48 घंटे तक के लिए बुक कर सकते हैं.
  • लंबा इंतजार होने पर यह ऑप्शन काफी आरामदायक माना जाता है.
  • आप ऑनलाइन या स्टेशन पर उपलब्ध व्यवस्था के जरिए इनकी बुकिंग कर सकते हैं.

बिना टिकट रुकने पर क्या हो सकता है?

  • बिना वैध टिकट स्टेशन पर लंबे समय तक रुकना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है.
  • रेलवे अधिकारी पहचान और आपसे जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं.
  • सही जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है.

अगर TTE या TC बिना टिकट पकड़ ले तो क्या करें?

  • घबराने या बहस करने से बचें.
  • जांच अधिकारी को अपना टिकट दिखाएं.
  • रेलवे नियमों के मुताबिक किराया और जुर्माना जमा करें.
  • अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है, तो उसे जरूर दिखाएं.
  • सुरक्षा कारणों से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या अन्य अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Railway Station Travel Tips Railway Rules Utility News INDIAN RAILWAYS
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