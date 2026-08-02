दिल्ली लक्ष्मी योजना: दो टुकड़ों में मिलेंगे 2500 रुपए, FD या RD कराएगी सरकार

Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए शनिवार का दिन बड़ा ख़ास रहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय से दिल्ली लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की. इसके साथ ही योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. अब पात्र महिलाएं घर बैठे dly.delhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं.

दिल्ली सरकार के मुताबिक, आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गीता कॉलोनी डीएम ऑफिस पहुंचेंगी और पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के कार्य में जुड़ेंगी. योजना के तहत महिलाओं को 2500 प्रति महीने की राशि दी जाएगी जिसमें 1,500 रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में 3 साल के लिए जमा होंगे और 1,000 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपया वॉलेट में भेजे जाएंगे. सरकार के इस योजना से लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद और रक्षाबंधन पर पहली किस्त डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं से जो वादा किया था, उसे पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना भी है. उन्होंने कहा कि कई महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के कारण अपनी छोटी-छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पातीं.ऐसे में हर महीने मिलने वाली यह सहायता उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं और उनसे अपील की कि जो महिलाएं योजना की पात्रता पूरी करती हैं, वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि किसी भी पात्र महिला को योजना का लाभ लेने में दिक्कत न हो.

मुसीबत में काम आई ये योजना, सरकार ने बांटे 10 करोड़ के क्लेम

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर सरकार का फोकस

दिल्ली सरकार के अनुसार, योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं. आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और सही जानकारी देना आवश्यक होगा. सरकार आवेदन की जांच के बाद पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देना शुरू करेगी.

दिल्ली लक्ष्मी योजना लंबे समय से चर्चा में रही है. महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रमुख मुद्दों में शामिल था. इसके बाद सरकार ने योजना की रूपरेखा तैयार करने, नियम तय करने और तकनीकी व्यवस्था बनाने पर काम किया. अब पोर्टल शुरू होने के साथ योजना जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है.

महिलाओं ने जताई खुशी, जल्द राशि मिलने की उम्मीद

जानकारो का मानना है कि महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचने से परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है. ऐसी योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है और वे अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए दूसरों पर कम निर्भर रहती हैं. कई राज्यों में महिलाओं के लिए इसी तरह की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाएं पहले से चल रही हैं और उनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आगे भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे. सरकार का दावा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. अब योजना की शुरुआत के बाद लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आवेदन प्रक्रिया कितनी तेज होती है और पात्र महिलाओं तक सहायता राशि कब से पहुंचनी शुरू होती है.

वही रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची दिल्ली की महिलाओं ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वह वादा पूरा किया है और उम्मीद है कि जल्द ही हमारे खाते में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे. महिलाओं ने कहा मिलने वाले पैसे से हमारी गृहस्थी ही नहीं चलेगी बल्कि हमें एक मजबूत सहारा भी मिलेगा जिससे हमअपनी लिए या बेटी की शादी के लिए छोटी मोटी ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं.

रेलव के कामकाज में लापरवाही, अधिकारियों पर गिरी गाज, जबरन रिटायर किए गए