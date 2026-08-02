गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

Gold Medal Facts: जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतता है तो लोगों को लगता है कि यह मेडल पूरी तरह सोने का बना होता है. लेकिन सच्चाई शायद ही किसी तो पता है. असल में, आज के समय में तो गोल्ड मेडल में शुद्ध सोने की मात्रा बेहद कम होती है और इसका ज्यादातर हिस्सा चांदी का होता है.

गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है?

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों के अनुसार, नए जमाने के ओलंपिक गोल्ड मेडल में कम से कम 92.5% चांदी होनी चाहिए. इसके ऊपर कम से कम 6 ग्राम शुद्ध सोने की परत चढ़ाई जाती है. यानी जिस मेडल को गोल्ड मेडल कहा जाता है, उसमें असल में सिर्फ करीब 6 ग्राम सोना होता है.

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फिर बाकी मेडल किस धातु का होता है?

गोल्ड मेडल का ज्यादातर हिस्सा अच्छी क्वालिटी वाली चांदी से बनाया जाता है. आमतौर पर इसका टोटल वजन करीब 500 से 550 ग्राम के बीच होता है, जिसमें लगभग 500 ग्राम चांदी और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है. इसलिए इसकी चमक सोने जैसी दिखती है, लेकिन यह पूरी तरह सोने का नहीं होता.

क्या पहले भी ऐसा ही होता था?

नहीं. आधुनिक ओलंपिक इतिहास में केवल 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक तक विजेताओं को पूरी तरह सोने से बने गोल्ड मेडल दिए गए थे. इसके बाद सोने की बढ़ती कीमत और लागत के कारण गोल्ड मेडल का डिजाइन बदल दिया गया और अब इन्हें चांदी पर सोने की परत चढ़ाकर बनाया जाता है.

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गोल्ड मेडल की कीमत कितनी होती है?

गोल्ड मेडल की कीमत सोने की कीमत के अनुसार बदलती रहती है. इसमें केवल करीब 6 ग्राम सोना और बाकि चांदी होती है, इसलिए इसकी धातु के आधार पर कीमत पूरी तरह सोने के मेडल जितनी नहीं होती है.