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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCar Drinking Rules: अपनी कार में बैठकर शराब पी रहे हैं? ये गलती पड़ सकती है भारी, पहले जान लें नियम

Car Drinking Rules: अपनी कार में बैठकर शराब पी रहे हैं? ये गलती पड़ सकती है भारी, पहले जान लें नियम

Car Drinking Rules: क्या आप भी पब्लिक प्लेस में खड़ी कार के अंदर शराब पीते हैं? तो यह खबर आपके काम की है. अगर कार में शराब पीते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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  • निजी गैरेज या फार्महाउस पर यह नियम लागू नहीं होता है।

Car Drinking Rules: कई लोग यह सोचते हैं कि उनकी पर्सनल कार में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. अगर आपको भी लगता है कि कार खड़ी है तो उसके अंदर बैठकर शराब पीना कोई नियम तोड़ना नहीं है तो आप गलत हैं. इसलिए सही समय पर नियम जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी प्रकार की परेशानी में न पड़े. अभी जान लें कार में शराब पीने को लेकर कानून क्या कहता है. कहीं ऐसा करना आपको भारी न पड़ जाए. 

कार में शराब पीना सही है या नहीं?

अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में कार में बैठकर शराब पी रहे हैं जैसे बाजार, पार्क, सड़क तो ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जा सकता है. यानी आप ऐसी जगह कार में शराब नहीं पी सकते हैं, जहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता है. अगर आप ऐसे करते पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ पब्लिक ड्रिंकिंग के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

अगर शराब पीकर कोई व्यक्ति कार चलाता पाया जाता है तो उसके कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत की जाती है, लेकिन अगर ड्राइवर शराब नहीं पीता है और कार कहीं खड़ी है और उसमें बैठे अन्य लोग शराब पी रहे हैं तो उनके खिलाफ पब्लिक ड्रिंकिंग के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

पकड़े जाने पर देना पड़ेगा जुर्माना

  • अगर कोई पब्लिक प्लेस में शराब पीता है तो उसके खिलाफ राज्यों के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
  • आमतौर पर कई राज्यों में 3 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है.
  • वहीं अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा या किसी भी प्रकार का हंगामा करता है तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया
  • जा सकता है.
  • इतना ही नहीं, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है.
  • ध्यान रखें, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग से ड्रिंक एंड ड्राइव कार्रवाई की जा सकती है.

इस मामले में नहीं होगी कार्रवाई

  • अगर आपकी कार आपके पर्सनल गैरेज में खड़ी हो.
  • वहीं पर्सनल फार्महाउस जैसी जगह पर खड़ी हो.
  • ऐसी जगहों में शराब पीने पर पब्लिक ड्रिंकिंग के नियम लागू नहीं होते हैं.
  • यानी नियम सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Drink And Drive Motor Vehicles Act Traffic Rules Drinking Alcohol Utility News
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