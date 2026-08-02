#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकार ने एक साल के लिए माफ किया लैंड Tax, जमीन मालिकों और किसानों को राहत

सरकार ने एक साल के लिए माफ किया लैंड Tax, जमीन मालिकों और किसानों को राहत

Land Tax Waiver: असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित शिवसागर और चराइदेव जिलों के किसानों व जमीन मालिकों के लिए एक साल का भूमि कर माफ किया है. आइए जानते हैं इसके अलावा और क्या राहतें दी गई हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 02 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

Assam Flood Relief: अगर आप भी असम के रहने वाले है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. असम में आई हालिया भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा ने ऐलान किया है कि शिवसागर और चराइदेव जिलों के लोगों को एक साल तक भूमि कर (लैंड टैक्स) माफ किया जाएगा यानी उन्हें अब 1 साल तक लैंड टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं इसके अलावा क्या क्या राहत दी गई है. 

क्या है लैंड टैक्स?

लैंड टैक्स या भूमि कर वह शुल्क होता है, जो जमीन के मालिकों से सरकार द्वारा वसूला जाता है. यह टैक्स कृषि भूमि, आवासीय या अन्य प्रकार की जमीन पर लागू हो होता है. ऐसे में असम सरकार ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर और चराइदेव जिलों के किसानों और जमीन मालिकों को राहत देने के लिए एक साल तक लैंड टैक्स को माफ करने का अहम फैसला किया है. इस छूट को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा.

कितना बिजली बिल माफ किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ने इन दोनों जिलों के उन घरेलू उपभोक्ताओं का जुलाई महीने में बिजली बील माफ करने का फैसला किया है. यह खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट से कम है. 

  • 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बील नहीं देना होगा. 
  • प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करने वालों को 300 यूनिट का मुफ़्त रिचार्ज मिलेगा.

क्या रेलवे स्टेशन पर पूरी रात रुक सकते हैं? जानिए रेलवे के ये नियम

जमीन मालकों और किसानों को क्या होगी राहत?

लैंड टैक्स माफी से किसानों और जमीन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा. खासकर बाढ़ के कारण हुई फसल और संपत्ति के नुकसान से कुछ राहत मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के लोगों के दावों का जल्द और आसान तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

  • दावों के लिए दस्तावेजों की संख्या कम की जाएगी.
  • प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
  • 24×7 हेल्पलाइन और खास सहायता केंद्र शुरू की जाएगी.
  • जरूरत पड़ने पर घरों और दुकानों का वीडियो भी सर्वे कराया जा सकता है.

घरों की मरम्मत के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से बाढ़ प्रभावित परिवारों को अपने घरों की मरम्मत के लिए 15,000 रुपये की अंतरिम सहायता दी जाएगी.

  • शिवसागर: करीब 55,000 परिवार
  • चराइदेव: 20,000 परिवार
  • जोरहाट: 7,000 परिवार
  • गोलाघाट: 3,000 परिवार

सरकार ने यह भी कहा है कि इन परिवारों को 3 से 5 अगस्त के बीच यह रकम दी जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिवारों के घर अब भी रहने के लायक नहीं बन पाए हैं, उन्हें 10 अगस्त से अतिरिक्त 10,000 रुपये की मदद भी दी जाएगी. 

गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Assam Flood Relief Utility News HIMANTA BISWA SARMA Land Tax
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सरकार ने एक साल के लिए माफ किया लैंड Tax, जमीन मालिकों और किसानों को राहत
सरकार ने एक साल के लिए माफ किया लैंड Tax, जमीन मालिकों और किसानों को राहत
यूटिलिटी
क्या रेलवे स्टेशन पर पूरी रात रुक सकते हैं? जानिए रेलवे के ये नियम
क्या रेलवे स्टेशन पर पूरी रात रुक सकते हैं? जानिए रेलवे के ये नियम
यूटिलिटी
गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब
गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब
यूटिलिटी
दिल्ली लक्ष्मी योजना: दो टुकड़ों में मिलेंगे 2500 रुपए, FD या RD कराएगी सरकार
दिल्ली लक्ष्मी योजना: दो टुकड़ों में मिलेंगे 2500 रुपए, FD या RD कराएगी सरकार
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में सीएम बदलेगी कांग्रेस? हाईकमान को गई रिपोर्ट! सियासी दावे से हलचल
हिमाचल में सीएम बदलेगी कांग्रेस? हाईकमान को गई रिपोर्ट! सियासी दावे से हलचल
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
फूड
Kitchen Tips: सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल
पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget