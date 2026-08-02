सरकार ने एक साल के लिए माफ किया लैंड Tax, जमीन मालिकों और किसानों को राहत

Assam Flood Relief: अगर आप भी असम के रहने वाले है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. असम में आई हालिया भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा ने ऐलान किया है कि शिवसागर और चराइदेव जिलों के लोगों को एक साल तक भूमि कर (लैंड टैक्स) माफ किया जाएगा यानी उन्हें अब 1 साल तक लैंड टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं इसके अलावा क्या क्या राहत दी गई है.

क्या है लैंड टैक्स?

लैंड टैक्स या भूमि कर वह शुल्क होता है, जो जमीन के मालिकों से सरकार द्वारा वसूला जाता है. यह टैक्स कृषि भूमि, आवासीय या अन्य प्रकार की जमीन पर लागू हो होता है. ऐसे में असम सरकार ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर और चराइदेव जिलों के किसानों और जमीन मालिकों को राहत देने के लिए एक साल तक लैंड टैक्स को माफ करने का अहम फैसला किया है. इस छूट को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा.

कितना बिजली बिल माफ किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ने इन दोनों जिलों के उन घरेलू उपभोक्ताओं का जुलाई महीने में बिजली बील माफ करने का फैसला किया है. यह खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट से कम है.

300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बील नहीं देना होगा.

प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करने वालों को 300 यूनिट का मुफ़्त रिचार्ज मिलेगा.

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जमीन मालकों और किसानों को क्या होगी राहत?

लैंड टैक्स माफी से किसानों और जमीन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा. खासकर बाढ़ के कारण हुई फसल और संपत्ति के नुकसान से कुछ राहत मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के लोगों के दावों का जल्द और आसान तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

दावों के लिए दस्तावेजों की संख्या कम की जाएगी.

प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.

24×7 हेल्पलाइन और खास सहायता केंद्र शुरू की जाएगी.

जरूरत पड़ने पर घरों और दुकानों का वीडियो भी सर्वे कराया जा सकता है.

घरों की मरम्मत के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से बाढ़ प्रभावित परिवारों को अपने घरों की मरम्मत के लिए 15,000 रुपये की अंतरिम सहायता दी जाएगी.

शिवसागर: करीब 55,000 परिवार

करीब 55,000 परिवार चराइदेव: 20,000 परिवार

20,000 परिवार जोरहाट: 7,000 परिवार

7,000 परिवार गोलाघाट: 3,000 परिवार

सरकार ने यह भी कहा है कि इन परिवारों को 3 से 5 अगस्त के बीच यह रकम दी जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिवारों के घर अब भी रहने के लायक नहीं बन पाए हैं, उन्हें 10 अगस्त से अतिरिक्त 10,000 रुपये की मदद भी दी जाएगी.

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