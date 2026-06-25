हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीZero FIR: अब देश के किसी भी कोने से घर बैठे दर्ज कराएं ई-जीरो एफआईआर, मोदी सरकार का बड़ा कदम

Zero FIR: अब देश के किसी भी कोने से घर बैठे दर्ज कराएं ई-जीरो एफआईआर, मोदी सरकार का बड़ा कदम

E-Zero FIR News: साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम कसने और साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देशभर में ई-जीरो एफआईआर (E-Zero FIR) शुरू करने का निर्देश दे दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 25 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

E-Zero FIR: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी राज्यों में ई-जीरो एफआईआर (E-Zero FIR) शुरू करने के निर्देश दिए हैं. पीएम मोदी ने 52वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसका ऐलान किया. साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम कसने, इस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. 

पीएम मोदी का क्या है निर्देश?

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों में 'ई-जीरो एफआईआर' के तकनीकी ढांचे को तुरंत लागू करें. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि सरकार ने यह फैसला ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने और पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए लिया है. पीएम मोदी ने कहा है कि जैसे ही कोई डिजिटल ई-जीरो एफआईआर दर्ज होगी, राज्यों की साइबर सेल बिना समय गंवाए ठगों के बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज कर दें.

क्या है ई-जीरो एफआईआर?

अगर आपके साथ किसी दूसरे शहर, राज्य का दूर-दराज के किसी इलाके में कोई अपराध होता है या दुर्घटना होती है, तो आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए उस क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में जाने की बिल्कुल नहीं है. आप अपने मौजूदा लोकेशन या घर पर या किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पुलिस इसे बिना क्षेत्राधिकार के '00' नंबर देकर केस दर्ज कर लेगी. सामान्य एफआईआर में हर पुलिस स्टेशन की शुरुआत एक सीरियल नंबर से होती है, लेकिन जब अपराध किसी दूसरे थाने के इलाके का होता है, तो पुलिस उसे कोई सीरियल नंबर नहीं देती है. इसे '00' पर दर्ज कर लिया जाता है. इसे ही 'जीरो-एफआईआर' कहते हैं. 

ये भी पढ़ें:

दिल्ली में रजिस्ट्री होते ही मालिक के नाम ट्रांसफर होंगे बिजली-पानी के कनेक्शन, शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
FIR E Zero FIR E-Zero FIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Zero FIR: अब देश के किसी भी कोने से घर बैठे दर्ज कराएं ई-जीरो एफआईआर, मोदी सरकार का बड़ा कदम
Zero FIR: अब देश के किसी भी कोने से घर बैठे दर्ज कराएं ई-जीरो एफआईआर, मोदी सरकार का बड़ा कदम
यूटिलिटी
Train Cancelled: यात्रियों के लिए अहम सूचना, 7 से 11 जुलाई के बीच कई ट्रेनें कैंसिल, कई के बदले रूट, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
Train Cancelled: यात्रियों के लिए अहम सूचना, 7 से 11 जुलाई के बीच कई ट्रेनें कैंसिल, कई के बदले रूट, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
दिल्ली में रजिस्ट्री होते ही मालिक के नाम ट्रांसफर होंगे बिजली-पानी के कनेक्शन, शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम
दिल्ली में रजिस्ट्री होते ही मालिक के नाम ट्रांसफर होंगे बिजली-पानी के कनेक्शन, शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम
यूटिलिटी
Flight Tickets: 50 लाख का फ्री बीमा और 100 रुपए फीस, इस जगह से बुक करें फ्लाइट टिकट, मिलेंगे शानदार ऑफर
50 लाख का फ्री बीमा और 100 रुपए फीस, इस जगह से बुक करें फ्लाइट टिकट, मिलेंगे शानदार ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
विश्व
Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
साउथ सिनेमा
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, 'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच मैटरनिटी ब्रेक को लेकर कह दी ये बात
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, मैटरनिटी ब्रेक को लेकर कह दी ये बात
क्रिकेट
Akash Deep Marriage: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल
भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल
विश्व
Russia On Nuclear Weapon: 'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
फैशन
Alia Bhatt Fashion: भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?
भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?
ऑटो
क्यों करोड़ों की कारों में भी सेफ्टी फीचर्स नहीं संभाल पाते हादसे, जानिए क्या है वजह?
क्यों करोड़ों की कारों में भी सेफ्टी फीचर्स नहीं संभाल पाते हादसे, जानिए क्या है वजह?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget