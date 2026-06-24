50 लाख का फ्री बीमा और 100 रुपए फीस, इस जगह से बुक करें फ्लाइट टिकट, मिलेंगे शानदार ऑफर

Flight Tickets: मानसून के मौसम में टूरिज्म काफी बढ़ जाता है. ऐसे में इसे और भी ज्यादा बढ़ावा देने IRCTC Air ने खास तरकीब निकाली है. IRCTC Air ने यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए खास और आकर्षक ऑफर निकाले हैं. इसके लिए कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी है. ये ऑफर्स जानने के बाद आप भी तुरंत ही ट्रैवल का प्लान कर लेंगे.

IRCTC Air के ऑफर

IRCTC Air ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर किया है. जिसमें यात्रियों से मानसून के दौरान उन जगहों की ट्रेवल करने के लिए कहा है जहां बादलों और बारिश का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. इस पोस्ट में लिखा है, 'जब मौसम का पूर्वानुमान ही आपकी यात्रा की योजना बन जाए. इस मानसून, वहां घूमने निकलें जहां बादल आपका इंतजार कर रहे हों'.

POV: The weather forecast became your travel itinerary.

This monsoon, go where the clouds are.



Book your flights with IRCTC Air and enjoy:

- Free travel insurance worth Rs. 50 lakhs*

- Lowest convenience fee of Rs. 100 (+GST).

- Special fares for students, senior citizens,… pic.twitter.com/3N4omILZ9k — IRCTC (@IRCTCofficial) June 24, 2026

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कंपनी दे रही ये ऑफर्स

इस पोस्ट में ही कंपनी ने यात्रियों के लिए नए ऑफर्स भी बताए हैं. कंपनी के अनुसार IRCTC Air के जरिए फ्लाइट बुक करने वाले यात्रियों को 50 लाख रुपये तक का मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस मिलेगा. इसके अलावा यात्रियों से सिर्फ 100 रुपये और उस पर लागू जीएसटी के साथ कनवेंस फीस लिया जाएगा, जिसे कंपनी ने सबसे कम कनवेंस फीस बताया है.

छात्र, वरिष्ठों के लिए खास ऑफर्स

इतना ही नहीं IRCTC Air ने छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल किराए की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. इससे इन श्रेणियों के यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा. कंपनी का मानना है कि इन विशेष ऑफर्स से ज्यादा से ज्यादा लोग मानसून के दौरान देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करेंगे.

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कैसे करें बुकिंग?

यदि आप भी IRCTC Air से टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको www.air.irctc.co.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको पेज खोलते ही सामने ट्रेवल ऑफर वाला पेज दिख जाएगा. जिसमें अपनी डीटेल्स भरकर आप टिकट बुक कर सकते हैं.