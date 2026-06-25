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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर

इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर

Farming Tips: इस मानसून अपने खेत की खाली जमीन पर महोगनी और सागवान के सिर्फ 100 पौधे लगाकर आप भविष्य के लिए करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं. जान लें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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Farming Tips: आज के समय में किसान सिर्फ पारंपरिक खेती के ही भरोसे नहीं बैठते हैं. बल्कि अब किसान कई अलग चीजें भी अपना रहे हैं. अगर आप भी इस मानसून अपनी खेती में कुछ अलग करना चाहते हैं. तो हम आपके लिए एक बेहद कमाल का आईडिया बताने वाले हैं. जो आने वाले समय में उन्हें करोड़पति बनाने की गारंटी दे रहा है. अगर आप भी अपने खेत या उसकी मेड़ पर इस बारिश के सीजन में महोगनी या सागवान जैसे कीमती पेड़ों के सिर्फ 100 पौधे लगा देते हैं. 

तो भविष्य में आपका टर्नओवर करोड़ों में होने वाला है. इन पेड़ों की लकड़ी की डिमांड पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा है कि इनकी कीमत कभी कम नहीं होती. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें लगाने के बाद आपको अपनी रोज की खेती छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बल्कि यह आपकी मुख्य फसल के साथ-साथ बिना किसी एक्सट्रा मेहनत के चुपचाप अपना काम रहते हैं.

महोगनी और सागवान की खेती 

अगर आप इस मानसून अपने खेत की बाउंड्री या खाली पड़ी जमीन पर महोगनी और सागवान के पौधे लगाते हैं. तो यह आपके आने वक्त के लिए एक परमानेंट फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करेगा. महोगनी का पेड़ अपनी बेहद मजबूत, लाल रंग की लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. जिसका इस्तेमाल लग्जरी जहाज, बंदूक के बट और महंगे फर्नीचर बनाने में होता है. 

वहीं सागवान की लकड़ी को सालों-साल दीमक न लगने और मजबूती के मामले में राजा माना जाता है. महज 12 से 15 साल के भीतर ये पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं. आज के बाजार भाव के हिसाब से एक मेच्योर पेड़ की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक बैठती है. ऐसे में सिर्फ 100 पेड़ भी आपको भविष्य में करोड़ों का मालिक बना सकते हैं.

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बहुत देखरेख की नहीं जरूरत

इन कीमती पेड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्हें शुरुआती दो-तीन साल के अलावा किसी खास देखरेख या भारी-भरकम खाद-पानी की जरूरत नहीं होती है. मानसून का समय इनकी रोपाई के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इस दौरान इन्हें प्राकृतिक रूप से भरपूर पानी मिल जाता है और इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं. 

इसके अलावा, पशु भी इन पौधों को नहीं खाते, जिससे रखवाली का पूरा झंझट खत्म हो जाता है. एक बार इस मानसून में आप यह पौधे लगा दीजिए और आने वाले सालों में अपने परिवार का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित कर लीजिए.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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