इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर

Farming Tips: आज के समय में किसान सिर्फ पारंपरिक खेती के ही भरोसे नहीं बैठते हैं. बल्कि अब किसान कई अलग चीजें भी अपना रहे हैं. अगर आप भी इस मानसून अपनी खेती में कुछ अलग करना चाहते हैं. तो हम आपके लिए एक बेहद कमाल का आईडिया बताने वाले हैं. जो आने वाले समय में उन्हें करोड़पति बनाने की गारंटी दे रहा है. अगर आप भी अपने खेत या उसकी मेड़ पर इस बारिश के सीजन में महोगनी या सागवान जैसे कीमती पेड़ों के सिर्फ 100 पौधे लगा देते हैं.

तो भविष्य में आपका टर्नओवर करोड़ों में होने वाला है. इन पेड़ों की लकड़ी की डिमांड पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा है कि इनकी कीमत कभी कम नहीं होती. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें लगाने के बाद आपको अपनी रोज की खेती छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बल्कि यह आपकी मुख्य फसल के साथ-साथ बिना किसी एक्सट्रा मेहनत के चुपचाप अपना काम रहते हैं.

महोगनी और सागवान की खेती

अगर आप इस मानसून अपने खेत की बाउंड्री या खाली पड़ी जमीन पर महोगनी और सागवान के पौधे लगाते हैं. तो यह आपके आने वक्त के लिए एक परमानेंट फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करेगा. महोगनी का पेड़ अपनी बेहद मजबूत, लाल रंग की लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. जिसका इस्तेमाल लग्जरी जहाज, बंदूक के बट और महंगे फर्नीचर बनाने में होता है.

वहीं सागवान की लकड़ी को सालों-साल दीमक न लगने और मजबूती के मामले में राजा माना जाता है. महज 12 से 15 साल के भीतर ये पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं. आज के बाजार भाव के हिसाब से एक मेच्योर पेड़ की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक बैठती है. ऐसे में सिर्फ 100 पेड़ भी आपको भविष्य में करोड़ों का मालिक बना सकते हैं.

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बहुत देखरेख की नहीं जरूरत

इन कीमती पेड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्हें शुरुआती दो-तीन साल के अलावा किसी खास देखरेख या भारी-भरकम खाद-पानी की जरूरत नहीं होती है. मानसून का समय इनकी रोपाई के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इस दौरान इन्हें प्राकृतिक रूप से भरपूर पानी मिल जाता है और इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं.

इसके अलावा, पशु भी इन पौधों को नहीं खाते, जिससे रखवाली का पूरा झंझट खत्म हो जाता है. एक बार इस मानसून में आप यह पौधे लगा दीजिए और आने वाले सालों में अपने परिवार का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित कर लीजिए.

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