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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वVenezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा

Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए 7.5 और 7.2 तीव्रता के डबल भूकंप क्यों खतरनाक रहे. जानें कम गहराई और आफ्टरशॉक की वजह से इसका असर कितना गंभीर था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 09:44 AM (IST)
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वेनेजुएला की राजधानी कराकास में आया भूकंप इसलिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि यह एक डबल इवेंट था. अमेरिकी भूगर्भीय संस्था (USGS) के अनुसार, यहां पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके सिर्फ 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का एक और तेज झटका आया. इस दूसरे भूकंप को मुख्य भूकंप यानी मेनशॉक माना जा रहा है. इस भूकंप की सबसे बड़ी वजह इसकी बहुत कम गहराई है. दोनों भूकंप जमीन की सतह से सिर्फ 10 से 13 किलोमीटर नीचे आए. भूकंप विज्ञान के अनुसार यह बहुत कम गहराई मानी जाती है.

भूकंप जब  बहुत कम गहराई पर आता है तो उसके झटके जमीन के ऊपर ज्यादा तेज महसूस होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी को सरफेस तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है और रास्ते में उसकी ताकत कम नहीं होती. इसी वजह से राजधानी कराकास और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस किए गए और कई जगह इमारतें हिल गईं और कुछ ढह भी गईं. अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में आफ्टरशॉक्स यानी बाद के झटके आ सकते हैं. इनमें से कुछ झटके तेज भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें: Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह

वेनेजुएला में  राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने यह घोषणा की है. उन्होंने टीवी पर देश को संबोधित करते हुए उन लोगों के प्रति संवेदना जताई है, जिन्होंने इस भूकंप में अपने प्रियजनों को खो दिया है. राजधानी कराकास में भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ है. यहां एक 22 मंजिला इमारत पूरी तरह गिर गई और मलबे में बदल गई है. इस इमारत के मलबे को हटाने का काम जारी है. अधिकारियों को आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं. इसी वजह से सरकार ने राहत और बचाव कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया है और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: धरती हिली, इमारतें गिरीं, वेनेजुएला में भूकंप की तबाही का लाइव मंजर, सामने आए डरावने वीडियो

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Jun 2026 09:44 AM (IST)
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