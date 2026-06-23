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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटोल प्लाजा पर FASTag नहीं कर रहा काम? जानिए NHAI के नियम, मुफ्त में पार होगी आपकी गाड़ी

टोल प्लाजा पर FASTag नहीं कर रहा काम? जानिए NHAI के नियम, मुफ्त में पार होगी आपकी गाड़ी

FASTag Update: टोल प्लाजा पर अक्सर फास्टैग काम नहीं करता है, जिसके चलते बाकी गाड़ियों को भी इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में फास्टैग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jun 2026 11:41 AM (IST)
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  • अगर स्कैनर एक्टिव फास्टैग न पढ़ पाए तो गाड़ी मुफ्त निकलेगी।

FASTag Update: अगर आप अक्सर हाईवे से सफर करते हैं तो शायद आपने भी कभी न कभी तो टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों और स्कैनिंग में देरी का सामना तो किया ही होगा. इसकी वजह से कई बार गाड़ी ड्राइवरों को देरी हो जाती है. ऐसे में लोग इसे टोल सिस्टम की तकनीकी खराबी मान लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि कई बार दिक्कत FASTag के कारण होती है. हाल ही में NHAI ने सलाह जारी कर बताया है कि खराब या पुराने FASTag भी टोल प्लाजा पर रुकावट की वजह बन सकते हैं.

खराब FASTag से स्कैनिंग में आएगी दिक्कत 

टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर FasTag में मौजूद RFID तकनीक के जरिए गाड़ी की पहचान करता है. लेकिन अगर टैग खराब हो जाए तो टोल प्लाजा पर स्कैनिंग के दौरान दिक्कत आ सकती है. ऐसी ही स्थिति में टोल प्लाजा पर बाकी गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है.

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नया  FASTag कैसे बनता है?

अगर आपका फास्टैग सही से काम नहीं कर रहा है और आप उसे बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए करें कुछ जरूरी काम जैसे...

  • आपको उस बैंक या फिर संस्था से संपर्क करना चाहिए, जिसने टैग जारी किया हो.
  • आप उसी बैंक से रिप्लेस्मेंट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.
  • खास बात तो यह है कि आपको नया अकाउंट बनाने या नया सिक्योरिटी डिपाजिट देने की जरूरत नहीं है.
  • अगर आपके फास्टैग में पहले से बैलेंस होगा तो वह नए टैग में ट्रांसफर हो जाएगा.
  • इसके बाद  टोल पर भुगतान करने में समय नहीं लगेगा.

किस वजह से खराब होता है FASTag?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फास्टैग कई कारणों की वजह से खराब हो सकता है. अगर आप लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फास्टैग खराब हो सकता है. वहीं अगर धूप, बारिश और धूल और गर्मी के संपर्क में रहने से भी फास्टैग प्रभावित हो सकता है. किसी भी तरह के तेज केमिकल या क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पर भी फस्टैग खराब हो सकता है.  इन सभी कारणों की वजह से फास्टैग की चिपकने वाली परत पहले के मुकाबले कमजोर पड़ सकती है.

इतने समय में बदल लेना चाहिए फास्टैग

अगर टोल प्लाजा पर आए दिन भुगतान करने के समय में देरी होती है तो आपको फास्टैग बदलवा लेना चाहिए, ताकि आपकी वजह से टोल प्लाजा पर बाकी गाड़ियों को इंतजार न करना पड़े. गाड़ी के मालिकों को फास्टैग को 4-5 साल से ज्यादा होने पर बदल लेना चाहिए. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्कैनिंग के दौरान दिक्कत आ सकती है और इससे आपका और बाकी लोगों का भी समय बर्बाद हो सकता है. 

मुफ्त में पार होंगी आपकी गाड़ी

कई मामलों में क्या होता है कि fASTag में बैलेंस भी मौजूद होता है और फास्टैग में किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होती है, इसके बावजूद भी टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं हो पाता. अगर टोल प्लाजा पर लगा इलेक्टॉनिक स्कैनर यानी ETC आपके एक्टिव FASTag को पढ़ नहीं पाता है तो ऐसे मामलों में टोल ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि वह आपकी गाड़ी को फ्री में जाने दे.

इसके साथ ही टोल कर्मचारी को कंपलसरी आपको एक जीरो ट्रांजैक्शन रसीद देनी होगी. यानी ऐसे मामलों में आपकी गाड़ी फ्री में टोल प्लाजा पार कर पाएगी. सब हमेशा एक बात का ध्यान रखें सफर से पहले हमेशा एक बार फास्टैग चेक कर ले, ताकि टोल प्लाजा पर किसी तरह की दिक्कत न हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Toll Plaza Fastag Rules Utility News NHAI Update
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