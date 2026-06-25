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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: यात्रियों के लिए अहम सूचना, 7 से 11 जुलाई के बीच कई ट्रेनें कैंसिल, कई के बदले रूट, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: यात्रियों के लिए अहम सूचना, 7 से 11 जुलाई के बीच कई ट्रेनें कैंसिल, कई के बदले रूट, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन से यूपी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच तीसरी रेल लाइन का काम होने वाला है, जिसके चलते रेलवे बड़ा ब्लॉक लेने जा रहा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: अगर आपने कई दिन पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली है और आपको यहीं नहीं पता चलता है कि आपकी ट्रेन किसी कारणवश रद्द कर दी गई है और आप स्टेशन अपने परिवार के साथ आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ी दिक्कत होगी. लेकिन यह बात भी जरूर है कि रेलवे कभी भी बिना किसी जरूरी कारण के ट्रेन रद्द नहीं करता है.

ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यूपी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच तीसरी रेल लाइन का काम होने वाला है, जिसके चलते रेलवे बड़ा ब्लॉक लेने जा रहा है. इसी कारण लखनऊ-गोंडा रूट पर कई दिनों तक ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा.  7 जुलाई से 11 जुलाई 2026 के बीच होने वाले तकनीकी काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई के रूट में बदलाव किया जाएगा.

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7 से 11 जुलाई तक कौन-कौन सी ट्रेन रहेगी रद्द

  • गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस - 6, 10 जुलाई
  • गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस - 7, 11 जुलाई
  • छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस - 6 जुलाई
  • आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस - 8 जुलाई
  • बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस - 7 जुलाई
  • पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस - 11 जुलाई
  • गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस- 9 जुलाई
  • गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस - 8, 9 जुलाई
  • लखनऊ जंक्शन- गोरखपुर एक्सप्रेस 8, 9 जुलाई
  • ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस- 7, 10 जुलाई
  • गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस 8, 11 जुलाई
  • ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस- 8 जुलाई
  • बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस - 9 जुलाई

दूसरे रास्ते से चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

  • गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस - 29 जून
  • चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस- 28 जून, 8 जुलाई
  • गोरखधाम एक्सप्रेस - 9 जुलाई
  • मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत - 3 जुलाई
  • गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस- 8 जुलाई
  • तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस- 20 जून, 7 जुलाई
  • ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस- 28 जून से 5 जुलाई
  • आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस - 1, 4 जुलाई
  • बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 9 जुलाई
  • वैशाली एक्सप्रेस - 8,10 जुलाई
  • गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस- 8 जुलाई
  • साबरमती-थावे एक्सप्रेस- 2 जुलाई

इन ट्रेनों को अयोध्या होकर बदले गए मार्ग से चलाया जाएगा.

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रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि स्टेशन आने से पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान लें, ताकि कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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