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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?

दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?

Smartphone Hidden Feature: इस फीचर के काम करने का तरीका कुछ अलग है. दरअसल, आपने फोन में दो अलग-अलग अनलॉक पैटर्न सेट कर रखे हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Jun 2026 10:24 AM (IST)
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  • यह दोस्तों/रिश्तेदारों से व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने में मददगार है।

Smartphone Hidden Feature: स्मार्टफोन अब लोगों की जरूरत बन चुका है. फोन में लोग निजी जानकारी से लेकर फोटो, वीडियो और अन्य जरूरी जानकारी स्टोर करके रखते हैं. वहीं, आज की इस डिजिटल दुनिया में लोग प्राइवेसी पर भी ध्यान देने लगे हैं. लोगों को अब अपने डिवाइस में मौजूद डेटा की ज्यादा चिंता होती है.

इसीलिए अक्सर लोग ऐसे फोन खरीदते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा बेहतरीन प्राइवेसी फीचर मिलें. अब कुछ फोन में ऐसा फीचर मौजूद है जिसकी मदद से आपका फोन किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल नया या खाली दिखाई देगा जबकि आपके लिए उसमें सभी ऐप्स और डेटा पहले की तरह मौजूद रहते हैं?

क्या है यह खास फीचर?

बता दें कि इस फीचर को अलग-अलग कंपनियां अलग नामों से पेश करती हैं. किसी फोन में ये Private Space के नाम से आता है तो किसी में इसे Second Space फीचर कहा जाता है तो किसी में ये Hidden Profile नाम से मौजूद रहता है. इस फीचर का मकसद आपके फोन में एक अलग और सेफ स्पेस तैयार करना है.

अब जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके फोन को किसी अलग पासवर्ड, पिन या फिंगरप्रिंट से अनलॉक करता है तो उसे फोन में केवल कुछ ही ऐप्स दिखाई देंगे जैसे ही फोन बिलकुल नया है या फिर अभी ही खरीदा हो.

कैसे काम करता है ये सिस्टम

इस फीचर के काम करने का तरीका कुछ अलग है. दरअसल, आपने फोन में दो अलग-अलग अनलॉक पैटर्न सेट कर रखे हैं. पहला फिंगरप्रिंट या पिन आपके पर्सनल प्रोफाइल के लिए और दूसरा गेस्ट प्रोफाइल के लिए.

अब जब आप अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करेंगे तो फोन नॉर्मली खुलेगा और सभी ऐप्स दिखाई देंगे. लेकिन दूसरा व्यक्ति जब दूसरे पिन या फिंगरप्रिंट से फोन खोलेगा तो उसे सिर्फ वही चीजें दिखेंगी जो आपने उस प्रोफाइल के लिए तय की हैं.

यूजर्स के लिए कैसे है फायदेमंद?

इस फीचर का इस्तेमाल यूजर्स कई तरीके से कर सकते हैं. बता दें कि कई बार दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कुछ समय के लिए आपका फोन मांग लेते हैं. ऐसे में आपकी पर्सनल चैट, फोटो, सोशल मीडिया अकाउंट या फिर बैंकिंग ऐप्स को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है.

इस फीचर की मदद से आप एक अलग प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें सिर्फ चुनिंदा ऐप्स ही सामने वाले को दिखाई देंगे. लेकिन जैसे ही फोन आपके पास आएगा फिर वह पुराने जैसे ही हो जाएगा और आपको सभी ऐप्स पहले जैसे ही दिखाई देने लगेंगे.

यह भी पढ़ें: Warning! पुराने iPhone यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, हैकिंग से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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