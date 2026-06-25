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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग

लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ में मुहर्रम के मौके पर लोगों ने अलीगंज अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. इस कार्यक्रम में बड़ी सख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 25 Jun 2026 08:30 AM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस हादसे में 15 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं. बुधवार को मोहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम पर दी गई श्रद्धांजलि दी. लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा भी मौजूद रहीं. 

बुधवार को मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने अलीगंज अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. इस कार्यक्रम में बड़ी सख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए. ये सभी लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. 

लखनऊ अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि

इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर हादसे में जान गंवाने वालों को याद किया गया. इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में काफी भावुक माहौल देखने को मिला. इस कार्यक्रम में सपा नेता सुमैया राणा ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई और फूल अर्पित किए. 

आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की माँग

लोगों ने सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की और कहा कि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि फिर से ऐसी कोई दर्दनाक घटना न हो सके. इसके साथ ही उन्होंने इस हादसे के ज़िम्मेदार लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. 

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बता दें कि 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में स्थित एक कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई थी जिसमें 15 लोगों की दुखद मौत हो गई. इस हादसे के बाद बिल्डिंग को लेकर कई नियमों के उल्लंघन और लापरवाही की बात सामने आई थी. इस इमारत में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर फंसे रह गए. 

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Published at : 25 Jun 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
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