25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत

LPG Gas Complaint: देश में इन दिनों कई लोगों को LPG सिलेंडर बुक कराने में दिक्कत आ रही है. कहीं बुकिंग ही नहीं हो रही तो कहीं बुकिंग के बाद भी डिलीवरी में काफी देरी हो रही है. ऐसे में लोगों को बार-बार गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. जिससे समय और मेहनत दोनों खराब हो रहे हैं. खास बात यह है कि कई लोगों को असली वजह पता ही नहीं होती.

इसलिए परेशानी और बढ़ जाती है. अगर आप भी 25 दिन पूरे होने के बाद भी सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं या डिलीवरी अटक गई है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही जानकारी और सही जगह शिकायत करके आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं. यहां समझ लेते हैं कि आखिर यह दिक्कत क्यों आ रही है और इसका समाधान क्या है.

क्यों नहीं हो रही LPG सिलेंडर की बुकिंग?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुकिंग में दिक्कत का कारण क्या है. हाल ही में सरकार ने गैस स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ नियम सख्त किए हैं. अब घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का गैप रखना जरूरी कर दिया गया है. यानी अगर आपने हाल ही में सिलेंडर लिया है.

तो तय समय पूरा होने से पहले नई बुकिंग स्वीकार नहीं होगी. कई बार लोग इस नियम से अनजान रहते हैं और बार-बार बुकिंग की कोशिश करते हैं. जिससे कन्फ्यूजन बढ़ता है. इसके अलावा, ऐप या वेबसाइट पर एक साथ ज्यादा यूजर आने से सिस्टम स्लो हो जाता है. जिससे बुकिंग फेल हो सकती है.

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शिकायत कैसे करें?

अगर आपकी समस्या नियम से जुड़ी नहीं है और फिर भी एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही. तो आप सीधे PG Portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है. जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है. इसके लिए वेबसाइट खोलकर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.

फिर ‘Lodge Public Grievance’ ऑप्शन चुनें और पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा सेक्शन सिलेक्ट करें. यहां अपनी समस्या साफ-साफ लिखें और कंज्यूमर नंबर, एजेंसी की डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें. इसके बाद आपकी शिकायत पर ट्रैकिंग भी मिलती है और तय समय में कार्रवाई होती है.

हेल्पलाइन से भी मिल सकती है तुरंत मदद

अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते. तो सीधा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना भी आसान तरीका है. Indane Gas और HP Gas के लिए 1800-2333-555 नंबर दिया गया है. जबकि Bharat Gas के लिए 1800-22-4344 पर कॉल कर सकते हैं.

यहां आपकी शिकायत तुरंत दर्ज की जाती है और कई बार उसी समय समाधान भी मिल जाता है. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि LPG की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. इसलिए अगर दिक्कत आ रही है. तो सही चैनल पर शिकायत करके जल्दी समाधान पाया जा सकता है.

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