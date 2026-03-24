हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत

25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत

LPG Gas Complaint: 25 दिन बाद भी LPG सिलेंडर बुक नहीं हो रहा तो घबराएं नहीं. PG Portal पर शिकायत करें या गैस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. जहां आपकी समस्या का जल्द समाधान किया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Mar 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

LPG Gas Complaint: देश में इन दिनों कई लोगों को LPG सिलेंडर बुक कराने में दिक्कत आ रही है. कहीं बुकिंग ही नहीं हो रही तो कहीं बुकिंग के बाद भी डिलीवरी में काफी देरी हो रही है. ऐसे में लोगों को बार-बार गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. जिससे समय और मेहनत दोनों खराब हो रहे हैं. खास बात यह है कि कई लोगों को असली वजह पता ही नहीं होती.

इसलिए परेशानी और बढ़ जाती है. अगर आप भी 25 दिन पूरे होने के बाद भी सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं या डिलीवरी अटक गई है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही जानकारी और सही जगह शिकायत करके आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं. यहां समझ लेते हैं कि आखिर यह दिक्कत क्यों आ रही है और इसका समाधान क्या है.

क्यों नहीं हो रही LPG सिलेंडर की बुकिंग?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुकिंग में दिक्कत का कारण क्या है. हाल ही में सरकार ने गैस स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ नियम सख्त किए हैं. अब घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का गैप रखना जरूरी कर दिया गया है. यानी अगर आपने हाल ही में सिलेंडर लिया है. 

तो तय समय पूरा होने से पहले नई बुकिंग स्वीकार नहीं होगी. कई बार लोग इस नियम से अनजान रहते हैं और बार-बार बुकिंग की कोशिश करते हैं. जिससे कन्फ्यूजन बढ़ता है. इसके अलावा, ऐप या वेबसाइट पर एक साथ ज्यादा यूजर आने से सिस्टम स्लो हो जाता है. जिससे बुकिंग फेल हो सकती है.

यह भी पढ़ें: भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार

शिकायत कैसे करें?

अगर आपकी समस्या नियम से जुड़ी नहीं है और फिर भी एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही. तो आप सीधे PG Portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है. जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है. इसके लिए वेबसाइट खोलकर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं. 

फिर ‘Lodge Public Grievance’ ऑप्शन चुनें और पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा सेक्शन सिलेक्ट करें. यहां अपनी समस्या साफ-साफ लिखें और कंज्यूमर नंबर, एजेंसी की डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें. इसके बाद आपकी शिकायत पर ट्रैकिंग भी मिलती है और तय समय में कार्रवाई होती है.

हेल्पलाइन से भी मिल सकती है तुरंत मदद

अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते. तो सीधा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना भी आसान तरीका है. Indane Gas और HP Gas के लिए 1800-2333-555 नंबर दिया गया है. जबकि Bharat Gas के लिए 1800-22-4344 पर कॉल कर सकते हैं. 

यहां आपकी शिकायत तुरंत दर्ज की जाती है और कई बार उसी समय समाधान भी मिल जाता है. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि LPG की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. इसलिए अगर दिक्कत आ रही है. तो सही चैनल पर शिकायत करके जल्दी समाधान पाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Gas Connection Utility News LPG GAS CYLINDER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत
25 दिन होने के बाद भी बुक नहीं हो रहा LPG सिलेंडर, यहां कर सकते हैं शिकायत
यूटिलिटी
मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?
मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?
यूटिलिटी
Kitchen Sink Drain: जाम हो गई है किचन की सिंक, इस तरीके से झट से बाहर निकल जाएगा कचरा
जाम हो गई है किचन की सिंक, इस तरीके से झट से बाहर निकल जाएगा कचरा
यूटिलिटी
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
Advertisement

वीडियोज

Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, तीन हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान, तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम
Live: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, तीन हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान, तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम
दिल्ली NCR
Delhi Budget Session 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
इंडिया
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं सैन्य महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
क्रिकेट
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
Results
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, कितने परसेंट स्टूडेंट हुए पास?
राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, कितने परसेंट स्टूडेंट हुए पास?
शिक्षा
Rajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget