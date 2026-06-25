LPG कनेक्शन लेना हो या नया सिम, एक नहीं कई काम करता है पासपोर्ट, अभी समझ लें इसके सारे फायदे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य नहीं, बल्कि कई कामों में मददगार।

Benefits of Passport: कई लोगों को लगता है कि पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा करने के लिए बनवाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही पासपोर्ट, एलपीजी कनेक्शन, सरकारी काम से लेकर सिम कार्ड से जुड़े किसी भी काम को आसान कर देता है. लेकिन हैरानी कि बात यह है कि अभी भी कई लोग इस बात से अनजान हैं कि पासपोर्ट हमारे कई काम आता है. हालांकि, सरकार ने अभी हाल ही में साफ किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह सिर्फ टैवल डॉक्यूमेंट में गिना जाता है, लेकिन इसके बाद भी यह कई जगहों पर उपयोग होता है.

जन्मतिथि के रूप में मान्य

पासपोर्ट में लिखी DOB को कानूनी रूप से मान्यता मिली होती है. अगर आपके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो पासपोर्ट को उम्र प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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विदेश यात्रा और इमरजेंसी के दौरान आएगा काम

यह तो सभी को पता है कि विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है. अगर आप विदेश जाते हैं और वहां किसी भी प्रकार की आपात स्थिति बनती है, जैसे युद्ध, कानूनी समस्या के समय भारतीय दूतावास लोगों की मदद करता है.

बैंक से जुड़े काम के लिए मददगार

पासपोर्ट को अकाउंट खुलवाने, लोन लेने और इन्वेस्ट से जु़ड़े काम में काफी उपयोगी माना जाता है. इसे बैंकों में एक मजबूत KYC डॉक्यूमेंट माना जाता है. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के समय भी यह एक भरोसेमंद डॉक्यूमेंट साबित होता है.

एड्रेस प्रूस के लिए भरोसेमंद ऑप्शन

अगर आपने पासपोर्ट बनाया है तो आपको पता होगा कि पहले आवेदक के घर का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है. इससे यह एक मजबूत एड्रेस प्रूफ बन जाता है. इसके इस्तेमाल की बात करें तो कई जगहों पर किया जा सकता है. इनमें बैंक अकाउंट खुलवाना, नया सिम लेना, मोबाइल कनेक्शन लेना, LPG गैस कनेक्शन शामिल हैं.

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सबको बनवाना चाहिए पासपोर्ट?

काफी लोगों को लगता है कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने के लिए ही जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को अभी तक इसके सारे फायदों के बारे में नहीं पता है. सच बात तो यह है कि पासपोर्ट किसी को बनवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यह आपको कई स्थिति में काम आ सकता है. इसलिए पासपोर्ट बनवाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.