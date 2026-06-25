NEET Paper Leak: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने देश के युवाओं से माफी मांगने और मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सत्ता के अहंकार में डूब चुकी है और अब अपने अधिकार, निष्पक्ष परीक्षा और बेहतर भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को निशाना बना रही है.







सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुँच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री “आतंकवादी” कह रहे हैं।



ज़रा सोचिए - जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 25, 2026

"छात्रों को आतंकवादी कहा जा रहा है"





राहुल गांधी ने लिखा, "सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब उस स्तर पर पहुंच गई है, जहां शिक्षा मंत्री उन छात्रों को 'आतंकवादी' कह रहे हैं, जो सिर्फ अपने अधिकार, निष्पक्ष परीक्षा और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं और बार-बार होने वाले पेपर लीक ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है.

पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने कहा, "जरा सोचिए, जिनकी विफलताओं की वजह से इतने पेपर लीक हुए, जिनके शासन में 20 बच्चों की जान चली गई, जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया, वही आज पीड़ित छात्रों और उनकी आवाज उठाने वालों को आतंकवादी बता रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना करने वालों को अलग-अलग नाम देकर बदनाम करने की राजनीति करती है.





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"शिक्षा व्यवस्था वसूली का अड्डा बन गई है"

राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "मैंने कोटा में भी यह बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब वसूली का अड्डा बन चुकी है." उन्होंने कहा कि वह इस व्यवस्था को ऐसे नहीं चलने देंगे. राहुल गांधी ने कहा कि हर बच्चे को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा निष्पक्ष परीक्षा मिले, इसके लिए वह लगातार आवाज उठाते रहेंगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था?

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर अपने इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन को "व्यवस्था को बाधित करने वाले तत्वों की बी-टीम" बताया था. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, "जो लोग लोकतंत्र में अस्वीकार कर दिए गए हैं, वे अब भेष बदलकर व्यवस्था के पीछे पड़े हुए हैं. वे उन लोगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं."

NEET परीक्षा पर विवाद जारी

गौरतलब है कि 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 की दोबारा परीक्षा देशभर और विदेश के 14 केंद्रों पर संपन्न हुई थी. हालांकि परीक्षा प्रक्रिया पर कथित पेपर लीक विवाद की छाया बनी रही और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है.