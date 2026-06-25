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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी

इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी

Shivam Dube: शिवम दुबे की लव स्टोरी बहुत ही रोचक है. उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की. शादी के लिए हुए निकाह की तस्वीरों पर काफी बवाल मचा था.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Jun 2026 05:05 PM (IST)
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Shivam Dube And Anjum Khan Love Story: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिव दुबे आज (25 जून) अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर हम आपको दुबे की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में बताएंगे. उनकी लव स्टोरी दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि वह मुस्लिम लड़की के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए थे, जिनका नाम अंजुम खान है.

दुबे ने अंजुम खान को सिर्फ डेट नहीं किया, बल्कि दुनिया के खिलाफ जाकर उनके शादी भी की. भारतीय क्रिकेटर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिति-रिवाजों से शादी की थी. दोनों ने फेरे लेने के साथ-साथ निकाह भी किया था. दुबे ने शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. 

निकाह के दौरान दुआ मांगते वक्त उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिस पर बवाल भी मचा था. लोगों ने दुबे और अंजुम की शादी पर अलग-अलग धर्म से होने के चलते एतराज जताया था, लेकिन दुबे ने दुनिया की परवाह नहीं की. तस्वीरों को कैप्शन देते हुए लिखा था, "हमने एक ऐसे प्यार से प्यार किया जो प्यार से भी बढ़कर था...और अब यहीं से हमारी हमेशा साथ रहने वाली जिंदगी शुरू होती है."

 
 
 
 
 
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बताया जाता है कि शादी से पहले दुबे और अंजुम ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन डेटिंग को बिल्कुल प्राइवेट रखा, जिससे किसी को भी कानों-कान खबर नहीं हुई. 

शिवम दुबे का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

दुबे भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं. इसमें भी मुख्यत: वह टी20 फॉर्मेट खेलते हैं. दुबे ने अब तक 4 वनडे और 64 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 4 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 43 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट लिया. 

वहीं टी20 इंटरनेशनल की 48 पारियों में बैटिंग करते हुए दुबे के बल्ले से 991 रन निकल चुके हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 154.12 का रहा. बाकी 42 पारियों में गेंदबाजी करते हुए दुबे ने 27.54 की औसत से 31 विकेट लिए, जिसमें बेस्ट फिगर 3/4 का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई

Published at : 25 Jun 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Anjum Khan INDIAN CRICKET TEAM SHIVAM DUBE
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