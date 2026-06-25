'सम्राट चौधरी का एनकाउंटर हो गया होता तो CM नहीं होते', RJD का विवादित बयान!

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को लेकर आरजेडी की ओर से विवादित बयान सामने आया है. आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह (RJD MP Sudhakar Singh) ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) इसलिए खलनायक हैं क्योंकि उनका (सम्राट चौधरी) एनकाउंटर नहीं कराए थे. एनकाउंटर हो गया होता उनका तो मुख्यमंत्री नहीं बने होते.

आरजेडी सांसद ने सम्राट चौधरी को लेकर कहा, "उन पर हत्या का आरोप था, अपहरण का आरोप था, रंगदारी वसूलने का आरोप था… लालू यादव तो कुछ लोगों के लिए खलनायक तो हैं हीं… एनकाउंटर कर दिए होते तो मुख्यमंत्री का पद देखे होते?"

भोजपुर एनकाउंटर पर सुधाकर सिंह ने कहा, "जब से बिहार में नई सरकार बनी है तब से एनकाउंटर हो रहे हैं… पुलिस एक सीमा तक पार कर गई… जिस युवक पर कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो, एक थप्पड़ मारने का मामला दर्ज न हो, ऐसे लड़के की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. पटना से कुंदन कृष्णन ने एसटीएफ भेजकर हत्या करा दी."

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'मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे थे कि हम एनकाउंटर करेंगे'

सुधाकर सिंह ने न्यायिक जांच पर कहा कि एक नकली जांच कमीशन से बात नहीं बनेगी. एक पटना हाईकोर्ट के नेतृत्व में ऐसी समिति बननी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर या किसके निर्देश पर गोली चलाई गई. क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे थे कि हम एनकाउंटर करेंगे.

आरजेडी सांसद ने कहा कि जांच समिति जब मुख्यमंत्री ने बनाई वो तो मुख्यमंत्री के, डीजीपी के क्रियाकलाप की जांच ही नहीं कर पाएगी. एक-दो दारोगा, सिपाही को दंडित करेंगे इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं. अभी से सरकार लीपापोती में शामिल है. सरकार असली गुनहगार का तो नाम ही नहीं आने देना चाहती है. जांच के नाम पर आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है.

सुधाकर सिंह ने दोहराया, "मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां (भोजपुर) का लोकल दारोगा और पुलिस इस घटना में शामिल नहीं है. मारने वाले लोग पटना से गए थे."

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