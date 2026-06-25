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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी का एनकाउंटर हो गया होता तो CM नहीं होते', RJD का विवादित बयान!

'सम्राट चौधरी का एनकाउंटर हो गया होता तो CM नहीं होते', RJD का विवादित बयान!

RJD Sudhakar Singh Controversial Statement: सुधाकर सिंह ने कहा कि जब से बिहार में नई सरकार बनी है तब से एनकाउंटर हो रहे हैं. पुलिस एक सीमा तक पार कर गई.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को लेकर आरजेडी की ओर से विवादित बयान सामने आया है. आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह (RJD MP Sudhakar Singh) ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) इसलिए खलनायक हैं क्योंकि उनका (सम्राट चौधरी) एनकाउंटर नहीं कराए थे. एनकाउंटर हो गया होता उनका तो मुख्यमंत्री नहीं बने होते. 

आरजेडी सांसद ने सम्राट चौधरी को लेकर कहा, "उन पर हत्या का आरोप था, अपहरण का आरोप था, रंगदारी वसूलने का आरोप था… लालू यादव तो कुछ लोगों के लिए खलनायक तो हैं हीं… एनकाउंटर कर दिए होते तो मुख्यमंत्री का पद देखे होते?"

भोजपुर एनकाउंटर पर सुधाकर सिंह ने कहा, "जब से बिहार में नई सरकार बनी है तब से एनकाउंटर हो रहे हैं… पुलिस एक सीमा तक पार कर गई… जिस युवक पर कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो, एक थप्पड़ मारने का मामला दर्ज न हो, ऐसे लड़के की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. पटना से कुंदन कृष्णन ने एसटीएफ भेजकर हत्या करा दी."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी नहीं तय करेंगे'

'मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे थे कि हम एनकाउंटर करेंगे'

सुधाकर सिंह ने न्यायिक जांच पर कहा कि एक नकली जांच कमीशन से बात नहीं बनेगी. एक पटना हाईकोर्ट के नेतृत्व में ऐसी समिति बननी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर या किसके निर्देश पर गोली चलाई गई. क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे थे कि हम एनकाउंटर करेंगे. 

आरजेडी सांसद ने कहा कि जांच समिति जब मुख्यमंत्री ने बनाई वो तो मुख्यमंत्री के, डीजीपी के क्रियाकलाप की जांच ही नहीं कर पाएगी. एक-दो दारोगा, सिपाही को दंडित करेंगे इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं. अभी से सरकार लीपापोती में शामिल है. सरकार असली गुनहगार का तो नाम ही नहीं आने देना चाहती है. जांच के नाम पर आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है.

सुधाकर सिंह ने दोहराया, "मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां (भोजपुर) का लोकल दारोगा और पुलिस इस घटना में शामिल नहीं है. मारने वाले लोग पटना से गए थे." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर: RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'सरकार को मैं…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Sudhakar Singh Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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