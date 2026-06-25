कॉकरोच पार्टी के समर्थक की लोहे के रॉड से पिटाई, भड़के दिपके, लगाओ एससी-एसटी एक्ट
CJP Protest: सीजेपी का कहना है कि हमलावरों ने विरोध प्रदर्शन को निशाना बनाया ताकि डर का माहौल बनाया जा सके और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए स्थिति असुरक्षित हो जाए.
दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगो ने उनके एक कार्यकर्ता पर हमला किया है, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई. CJP का कहना है कि विरोध प्रदर्शन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दहशत का माहौल बनाया जा सके. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में लगभग 15 लोग शामिल थे.
SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग
इस घटना के बाद घायल व्यक्ति की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसे सड़क पर घेर लिया और जब उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन पर लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमलों और ऑनलाइन मिल रही धमकियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने इस मामले में SC/ST एक्ट और हत्या की कोशिश के तहत आरोप दर्ज करने की मांग की है.
डर का माहौल बनाने की कोशिश: CJP
सौरभ दास ने कहा कि हमलावरों ने विरोध प्रदर्शन को निशाना बनाया ताकि डर का माहौल बनाया जा सके और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए स्थिति असुरक्षित हो जाए. उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के सिर पर लगी चोट को गंभीर बताया गया है, लेकिन पुलिस ने इसे अपनी रिपोर्ट में मामूली चोट के रूप में दर्ज किया है.
दिपके ने अधिकारियों से हमले में कथित तौर पर शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमले में शामिल 15 लोग अभी तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं. सीजेपी ने कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामले में इस्तीफा नहीं दे देते.
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