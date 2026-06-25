LPG-PAN से लेकर आधार लिंक तक, 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम, अभी हो जाएं सावधान

LPG-PAN Rule Change: कुछ ही दिनों में जून का महीना खत्म होने वाला है और जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. जैसे हर नया दिन नई रोशनी और नए बदलाव लेकर आता है, वैसे ही नया महीना भी अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आता है. आने वाले जुलाई के महीने में भी बहुत सारे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. जिनको जानना आम जनता के लिए बेहद जरूरी है, जिससे वो कोई भी जरूरी काम निपटा सकें. ये बदलवा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कई जरूरी चीजों पर प्रभाव डालेंगे.

राशन कार्ड के नियमों में बदलाव

जुलाई के महीने से राशन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं. अब नए नियमों के मुताबिक अब राशन कार्ड प्रति व्यक्ति के आधार पर बनाया जाएगा. इसके तहत हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज मिलेगा. तो वहीं एक परिवार को मिलने वाले राशन की अधिकतम लिमिट 35 किलो होगी. हालांकि इस नियम को फिलहाल लागू हीं किया गया है, लेकिन ये अपने अंतिम चरणों में है.

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UIDAI के नियमों में बदलाव

1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे, इसी के तहत UIDAI ने भी एक नोटिफिकेशन जरी कर बताया है कि अब लोगों के आधार कार्ड पर ईमेल आईडी फ्री में अपडेट होगी. दरअसल ये नया नियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है. क्योंकि UIDAI अब लोगों को जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का समय दे रहा है. इसके अंतर्गत सभी को अपना ईमेल ईडी मुफ्त में अपडेट करने दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले इसके लिए 75 रुपये की शुल्क लगा करती थी.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

क्रेडिट कार्ड तो लगभग हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हर कोई अलग- अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है. ये खबर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए है. 1 जुलाई से HDFC रेगैलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए नया नियम लागू होगा. ये कार्ड रखने वालों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने होंगे. तभी वो अगली तिमाही में मुफ्त लाउंज एक्सेस का लाभ ले पाएंगे.

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बैंकों की छुट्टी

हर महीने में बैंकों की 6 छुट्टियां तो होती ही हैं. लेकिन जुलाई के महीने में 12 दिनों तक करीब बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक से जुड़े काम करने से पहले आप छुट्टियां और तारीखें देख लें, उसके बाद ही कोई काम करें.

LPG, ATF, CNG-PNG के दामों में बदलाव

ईरान- यूएस युद्ध की वजह से LPG, PNG, CNG, ATF सभी के दामों में बदलाव देखने को मिला था. जहां 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53.50 रुपये महंगा हुआ था. तो वहीं 5 किलो वाले LPG के दाम 11 रुपये बढ़ाए गए थे. आने वाले महीने में इनकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. तो वहीं ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल), CNG और PNG के दामों में भी हर महीने की तरह बदलाव आता ही रहता है. इनकी कीमतों में भी आने वाले समय में बदलाव आ सकता है.