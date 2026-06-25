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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीJuly Rules Change: LPG-PAN से लेकर आधार लिंक तक, 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम, अभी हो जाएं सावधान

July Rules Change: LPG-PAN से लेकर आधार लिंक तक, 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम, अभी हो जाएं सावधान

July Rules Change: जुलाई के महीने में कई नियम बदलने वाले हैं. जिसमें पैन कार्ड आधार कार्ड समेत कई ऐसी चीजें हैं जिनसे जुड़े नियमों में बदलाव आएगा. आइये जानते हैं क्या हैं वो नियम.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 25 Jun 2026 05:15 PM (IST)
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LPG-PAN Rule Change: कुछ ही दिनों में जून का महीना खत्म होने वाला है और जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. जैसे हर नया दिन नई रोशनी और नए बदलाव लेकर आता है, वैसे ही नया महीना भी अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आता है. आने वाले जुलाई के महीने में भी बहुत सारे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. जिनको जानना आम जनता के लिए बेहद जरूरी है, जिससे वो कोई भी जरूरी काम निपटा सकें. ये बदलवा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कई जरूरी चीजों पर प्रभाव डालेंगे.

राशन कार्ड के नियमों में बदलाव
जुलाई के महीने से राशन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं. अब नए नियमों के मुताबिक अब राशन कार्ड प्रति व्यक्ति के आधार पर बनाया जाएगा. इसके तहत हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज मिलेगा. तो वहीं एक परिवार को मिलने वाले राशन की अधिकतम लिमिट 35 किलो होगी. हालांकि इस नियम को फिलहाल लागू हीं किया गया है, लेकिन ये अपने अंतिम चरणों में है.

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UIDAI के नियमों में बदलाव
1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे, इसी के तहत UIDAI ने भी एक नोटिफिकेशन जरी कर बताया है कि अब लोगों के आधार कार्ड पर ईमेल आईडी फ्री में अपडेट होगी. दरअसल ये नया नियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है. क्योंकि UIDAI अब लोगों को जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का समय दे रहा है. इसके अंतर्गत सभी को अपना ईमेल ईडी मुफ्त में अपडेट करने दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले इसके लिए 75 रुपये की शुल्क लगा करती थी.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
क्रेडिट कार्ड तो लगभग हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हर कोई अलग- अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है. ये खबर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए है. 1 जुलाई से HDFC रेगैलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए नया नियम लागू होगा. ये कार्ड रखने वालों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने होंगे. तभी वो अगली तिमाही में मुफ्त लाउंज एक्सेस का लाभ ले पाएंगे. 

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बैंकों की छुट्टी
हर महीने में बैंकों की 6 छुट्टियां तो होती ही हैं. लेकिन जुलाई के महीने में 12 दिनों तक करीब बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक से जुड़े काम करने से पहले आप छुट्टियां और तारीखें देख लें, उसके बाद ही कोई काम करें.

LPG, ATF, CNG-PNG के दामों में बदलाव
ईरान- यूएस युद्ध की वजह से LPG, PNG, CNG, ATF सभी के दामों में बदलाव देखने को मिला था. जहां 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53.50 रुपये महंगा हुआ था. तो वहीं 5 किलो वाले LPG के दाम 11 रुपये बढ़ाए गए थे. आने वाले महीने में इनकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. तो वहीं ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल), CNG और PNG के दामों में भी हर महीने की तरह बदलाव आता ही रहता है. इनकी कीमतों में भी आने वाले समय में बदलाव आ सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 25 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Adhaar Card July Bank Holidays PAN CARD July Rules
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