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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: आपने कमाई की या नहीं? सोलर पैनल लगवाने वालों को सरकार ने बांटे 17900 करोड़, बिजली भी फ्री

Solar Panel: आपने कमाई की या नहीं? सोलर पैनल लगवाने वालों को सरकार ने बांटे 17900 करोड़, बिजली भी फ्री

Solar Panel: बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो आप भी केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं. पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Jun 2026 04:56 PM (IST)
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  • आवेदन पोर्टल पर करें, सही जगह पैनल लगवाएं।

Solar Panel: बढ़ती गर्मी के साथ घरों में एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है और अगर इस्तेमाल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि बिजली का बिल भी ज्यादा ही आएगा. लेकिन एक आम आदमी के लिए हर महीने ज्यादा बिजली बिल भरना बजट पर असर डाल सकता है. ऐसे में काफी लोग अब केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लाभ उठा रहे हैं. इस योजना के तहत अब बड़ी संख्या में लोग अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. इससे बिजली का बिल काफी हद तक कम हो जाता है. 

बिजली बिल होगा कम 

  • योजना की खास बात है कि पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है.
  • साथ ही घर के कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें आराम से चल जाती हैं.
  • इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है.
  • ध्यान रहें, पैनल की क्षमता के आधार पर सब्सिडी की राशि अलग हो सकती है.
  • सरकार की ओर से अब तक लाभार्थियों को सब्सिडी के तौर पर 17,900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. 

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इस योजना का लाभ कैसे उठाए?

  • इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.
  • जिसके बाद रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करना होगा.
  • अप्लाई करने के दौरान कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी.
  • आवेदन स्वीकार होने के बाद सोलर पैनल लगवाया जा सकता है.
  • इसके बाद नेट मीटर से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने पर सब्सिडी के पैसे अकाउंट में भेजे जाते हैं.

ये गलती की तो होगा नुकसान 

  • जब भी पैनल लगवाए तो उसे सही दिशा में लगवाना जरूरी है.
  • अगर सोलर पैनल को अच्छी धूप मिलेगी तो वह ज्यादा बिजली पैदा कर पाएगा.
  • ऐसी जगह सोलर पैनल लगवाएं, जहां किसी पानी की टंकी, बिल्डिंग की छाया न आती हो.
  • साथ ही हमेशा मजबूत और जंग-रोधी स्टैंड का उपयोग करें, ताकि तेज हवा और तूफान में भी नुकसान न हो.
  • हमेशा MNRE अप्रूव्ड कंपनियों के पैनल ही लगवाएं. इससे आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा. 

सोलर पैनल लगवाने से पहले जानें ले जरूरी बात

आपके छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए अच्छी-खासी जगह होनी चाहिए. आप आपने हिसाब से 1,2,3 KW का सोलर पैनल लगवा सकते हैं. साथ ही आवेदन करने वाले के नाम पर ही बिजली कनेक्शन होना चाहिए. सिर्फ अधिकृत विक्रेता से ही सोलर पैनल लगवाएं. बैंक से जुड़ी सारी जानकारी सही से दर्ज करवाएं. साथ ही सारा प्रोसेस समय पर पूरा करें, ताकि सब्सिडी मिले.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Solar Panel Subsidy PM Surya Ghar - Muft Bijli Yojana
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