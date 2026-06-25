Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के बाद इमरजेंसी घोषित, कार्यवाहक राष्ट्रपति करेंगी देश को संबोधित
Venezuela Earthquake: वेनेजुएला की राजधानी कराकास में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए. कई इमारतें जमींदोज़ हो गईं. इस आपदा में 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है.
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वेनेजुएला की राजधानी कराकास भूकंप के तेज झटकों से दहल गई. कुछ ही सेकंड के अंतर पर दो बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए. पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का दर्ज किया गया. भयानक भूकंप के चलते कई इमारतें जमींदोज़ हो गईं और लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर दौड़ने लगे. वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने लोगों से अपने घर खाली करने की अपील की है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे.
इस घटना में बड़े पैमाने पर नुकसान और जनहानि की आशंका जताई जा रही है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, मरने वालों की संख्या 10 हजार से ज्यादा हो सकती है, हालांकि मौतों के आंकड़ों की पुष्टि अभी नहीं हुई है. भूकंप उस समय आया जब वेनेजुएला में नेशनल हॉलीडे चल रहा है, इसलिए बहुत से लोग अपने घरों में मौजूद थे. भूकंप स्थानीय समय के अनुसार शाम 6:04 बजे आया. इसका केंद्र कराकास के पश्चिम में स्थित मोंटालबान क्षेत्र बताया गया है.
वेनेजुएला के कई दूसरे राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. गृह मंत्री ने सरकारी टीवी पर बताया कि देश के कई हिस्से इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई इमारतों में दरारें और कुछ जगहों पर इमारतों के ढहने की तस्वीरें देखी गई हैं. इसके बाद लोग डर के कारण अपने घरों में वापस नहीं लौट रहे हैं और सड़कों पर ही रह रहे हैं. भूकंप के झटके पड़ोसी देश बोगोटा तक भी महसूस किए गए. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और नुकसान का पूरा आकलन अभी किया जा रहा है.
वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने बताया कि भूकंप के झटके देश के कई राज्यों में महसूस किए गए हैं. राजधानी कराकास के अल्तामीरा इलाके में घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचने और कुछ जगहों पर इमारतें गिरने जैसी चिंताजनक स्थिति सामने आई है.
उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अभी अपने घरों में वापस न जाएं और खुले स्थानों में ही रहें. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भूकंप के बाद फिर से झटके आने का खतरा रहता है, जिसे आफ्टरशॉक कहा जाता है. ये झटके पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और खतरा बढ़ा सकते हैं.
Venezuela Earthquake Live: 10 हजार से ज्यादा मौत की आशंका
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुमान के मुताबिक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 10 हजार ज्यादा हो सकता है. यूएसजीएस ने कहा, आपदा के चलते भारी जानमाल के नुकसान की आशंका है. उसने शुरुआती अनुमान लगाया है कि मृतकों की संख्या 10,000 से 100000 के बीच हो सकती है.
Venezuela Earthquake Live: कार्यवाहक राष्ट्रपति ने हेल्थ वर्कस से की मदद की अपील
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप से मची तबाही के बाद डॉक्टरों और नर्सों से भूकंप में घायल हुए लोगों के इलाज में मदद के लिए स्थानीय अस्पतालों और इमरजेंसी में मौजद रहने की अपील की है. वेनेजुएला के अखबार 'एल नैशनल' के अनुसार, रोड्रिगेज़ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्यकर्मियों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील करती हूं ताकि हम उन लोगों की देखभाल कर सकें जिन्हें अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों के आपातकालीन कक्षों में लाया जा रहा है.'
रोड्रिगेज ने कहा कि राष्ट्रीय, राज्य और नगरपालिका अधिकारी संकट से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और देश के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता भेजी जा रही है.