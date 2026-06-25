जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR

जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में एक थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर सहित कई सैन्य कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सेना ने गुरुवार (25 जून 2026) को कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और संयुक्त जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

आर्मी ऑफिसर की गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब पुलिस दल ने कथित यातायात उल्लंघन के चलते सेना के एक अधिकारी के निजी वाहन रोककर जब्त कर लिया. अथोली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि यह घटना 24 जून को उस समय हुई जब थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमृत कोटाच एक बैठक में शामिल होने के लिए पड्डर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यालय गए हुए थे, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कर रहे थे.

कोटाच ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक कॉल आयी, जिसमें बताया गया कि थाने परिसर के भीतर आपराधिक साजिश के तहत हिंसक हमला हुआ और यह घटना 17 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) के कमांडिंग ऑफिसर एन अरुण गांधी के सीधे निर्देश पर हुई. थाना प्रभारी ने बताया कि मेजर विकास शर्मा और नायब सूबेदार शंकर गुरखे के नेतृत्व में 17 आरआर के कैंप किजयी के लगभग 30 से 40 कर्मियों ने पुलिस थाने पर एक पूर्व नियोजित हमला किया.

लोहे की रॉड लेकर आए थे आर्मी के जवान: थाना प्रभारी

उन्होंने बताया कि हमलावर मेन गेट और चारदीवारी फांदकर थाने में घुसे थे और उनके पास लाठियां, लोहे की रॉड और अन्य हथियार थे. उन्होंने कहा, ‘उनका उद्देश्य ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जानलेवा चोट पहुंचाना और उनकी हत्या करना था.’ उन्होंने यह भी बताया कि वह तुरंत थाने वापस पहुंचे, जहां मेजर शर्मा ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की.

प्राथमिकी के अनुसार, सेना के जवानों ने कोटाच की कथित तौर पर वर्दी फाड़ दी और एसडीपीओ विजय कुमार भगत के साथ भी मारपीट की, जो मौके पर पहुंचे थे. एसएचओ ने कहा, ‘आरोपी सेना के जवानों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ भी साझा आपराधिक मंशा के तहत बेरहमी से मारपीट की.’ उन्होंने बताया कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर सुरेश कुमार को सर्विस राइफल के बट से गर्दन पर मारा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. उन्होंने कहा कि इस बिना उकसावे के किए गए हमले में ड्यूटी पर तैनात कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि सेना के जवानों ने थाने के अंदर किश्तवाड़ के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी मारपीट की. दर्ज मामले के अनुसार हमलावरों ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया, जिसमें एआरटीओ के आधिकारिक वाहन, एसडीपीओ और एसएचओ के वाहनों को क्षतिग्रस्त करना और पुलिस थाने के मुख्य द्वार को तोड़ना शामिल है.

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों के कृत्य भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं. इनमें अवैध रूप से एकत्र होना, दंगा करना, घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, जानबूझकर चोट पहुंचाना और गंभीर चोट पहुंचाना, सरकारी कार्य में लगे लोक सेवकों पर हमला, हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला तोड़फोड़/क्षति और अन्य संबंधित अपराध शामिल हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लागू किए गए हैं.

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