लोन लेने से पहले जान लें ये 4 बड़ी गलती, वरना ब्याज और टेंशन दोनों बढ़ेंगे

Loan Safety Tips: हमारे जीवन में ऐसे मौके आ ही जाते हैं जब एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है. किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई, किसी के लिए मेडिकल इमरजेंसी. तो किसी के लिए शादी या बिजनेस की जरूरत. मिडिल क्लास के लिए एक साथ इतना पैसा जुटा पाना आसान नहीं होता. इसलिए लोन लेना मजबूरी बन जाता है.

लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं. जल्दबाजी में लिया गया लोन आगे चलकर भारी पड़ सकता है. ब्याज बढ़ जाता है ईएमआई सिरदर्द बन जाती है. लोन बुरा नहीं है बशर्ते उसे सही तरीके से लिया जाए. लोन लेने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लेना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है. लोन लेते वक्त कभी भी न करें यह 4 गलतियां.

नियम और शर्तें पढ़े बिना साइन करना

लोन लेते समय बैंक या फाइनेंस कंपनी की ओर से कई पन्नों का एग्रीमेंट दिया जाता है. ज्यादातर लोग बिना पढ़े सीधे साइन कर देते हैं. यहीं सबसे बड़ी गलती होती है. इन नियमों में इंटरेस्ट रेट, पेनाल्टी, लेट पेमेंट चार्ज, प्रीपेमेंट चार्ज जैसी बातें छिपी होती हैं. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर अतिरिक्त पैसा देना पड़ सकता है. हर लाइन को ध्यान से पढ़ें और जो बात समझ न आए उस पर बैंक से साफ सवाल पूछें. जब तक हर शर्त क्लियर न हो जाए तब तक साइन न करें.

ब्रोकर के चक्कर में फंस जाना

कई लोग जल्दी लोन पाने या कम सिबिल स्कोर की वजह से ब्रोकर का सहारा लेते हैं. ब्रोकर लोन दिलाने का भरोसा तो देता है. लेकिन बदले में मोटा कमीशन वसूलता है. कई मामलों में लोग पहले ही पैसे दे देते हैं और बाद में लोन मिलता ही नहीं. कोशिश करें कि लोन सीधे बैंक या भरोसेमंद संस्था से लें. अगर ब्रोकर से ही लेना पड़े, तो कभी भी एडवांस पेमेंट न करें. किसी भी तरह की फीस तभी दें जब लोन अमाउंट आपके खाते में आ जाए. जरा सी लापरवाही आपको ठगी का शिकार बना सकती है.

ब्याज दर की तुलना न करना

अक्सर लोग उसी बैंक से लोन ले लेते हैं जहां उनका खाता होता है. यह सोच सही नहीं है. हर बैंक और फाइनेंस कंपनी की ब्याज दर अलग होती है. कुछ जगह प्रोसेसिंग फीस ज्यादा होती है तो कहीं ईएमआई कम. अगर आपने तुलना नहीं की, तो सालों तक ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है. लोन लेने से पहले कम से कम तीन से चार बैंकों की ब्याज दर, ईएमआई और चार्ज जरूर देखें. थोड़ी सी मेहनत आपको हजारों रुपये की बचत करा सकती है. सही तुलना समझदारी का पहला कदम है.

थर्ड पार्टी लोन एप से दूरी रखें

आजकल मोबाइल पर लोन देने वाले कई एप मौजूद हैं. छोटे लोन के लिए लोग आसानी से इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं. लेकिन यही एप कई बार बड़ी मुसीबत बन जाते हैं. कई मामलों में देखा गया है कि देरी होते ही ये एप कॉल, मैसेज और धमकी तक देने लगते हैं. इतना ही नहीं प्राइवेट डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है. इसलिए लोन हमेशा बैंक या बैंक की ऑफिशियल एप से ही लें. भरोसेमंद जगह से लिया गया लोन ही सेफ होता है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपकी बहुत भारी पड़ सकता है.

