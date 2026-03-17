LPG से PNG पर स्विच करने पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, जान लीजिए गैस कंपनियों के ऑफर्स

LPG To PNG Switching Offers: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत के गैस बाजार पर भी दिखने लगा है. लोगों में हल्की चिंता के चलते LPG सिलेंडर की बुकिंग के ट्रेंड में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसी बीच सरकार और गैस कंपनियां एक नया रास्ता आगे बढ़ा रही हैं. फोकस अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पर शिफ्ट करने का है.

यही वजह है कि कंपनियां यूजर्स को लुभाने करने के लिए फ्री गैस, डिस्काउंट और कई तरह के ऑफर दे रही हैं. अगर आप भी LPG इस्तेमाल करते हैं. तो यह बदलाव आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है. बिल कम होगा, झंझट घटेगा और सेफ्टी भी बेहतर मिलेगी. जान लें क्या-क्या ऑफर्स मिल रहे हैं.

PNG पर स्विच करने पर मिल रहे खास ऑफर

LPG से PNG पर शिफ्ट करने के लिए अलग-अलग कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने में जुटी हैं. दिल्ली-एनसीआर में IGL 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेने पर 500 रुपये की फ्री गैस दे रही है. वहीं MGL घरेलू कनेक्शन पर 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ कर रही है.

सिर्फ यही नहीं कमर्शियल यूजर्स के लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का सिक्यॉरिटी डिपॉजिट भी खत्म किया जा रहा है. GAIL गैस भी घरेलू कनेक्शन पर 500 रुपये की फ्री गैस दे रही है. BPCL ने कमर्शियल PNG कनेक्शन पर सिक्यॉरिटी डिपॉजिट पूरी तरह से हटा दिया है. यानी शुरुआत में होने वाला बड़ा खर्च बचाने का मौका मिल रहा है.

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LPG बुकिंग का स्टेटस

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में LPG सिलेंडर की बुकिंग में बदलाव देखा गया है. 13 मार्च को जहां करीब 88.8 लाख सिलेंडर बुक हुए थे. वहीं 14 मार्च को यह आंकड़ा घटकर 77 लाख रह गया. पैनिक की वजह से यह गिरावट सामने आई है.

हालांकि सरकार का कहना है कि देश में कहीं भी गैस की कमी नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग का चलन भी तेजी से बढ़ा है और अब यह करीब 87 प्रतिशत तक पहुंच गया है. ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि बिना वजह घबराकर बुकिंग न करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.

नियमों में हुआ बदलाव

गैस की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. देशभर में छापेमारी चल रही है और 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. इसके साथ ही नियमों में बदलाव करते हुए साफ कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन है. उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा

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