सिर्फ इन लोगों को ही आधार कार्ड से करानी होगी LPG की ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर
LPG e-KYC Rules: एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी को लेकर नियम तय किए गए. अब हर ग्राहक नहीं बल्कि सिर्फ इन्हीं लोगों को कराना होगा आधार वेरिफिकेशन. जानें आपके लिए जरूरी है या नहीं
LPG e-KYC Rules: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच देश में LPG को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. कहीं सप्लाई को लेकर चिंता है तो कहीं लोगों में घबराहट की वजह से बुकिंग का तरीका बदल रहा है. इसी बीच LPG ई-केवाईसी को लेकर भी काफी कन्फ्यूजन फैल गया था कि क्या हर ग्राहक को आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जरूरी है.
अब पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है कि नया नियम सभी पर लागू नहीं है. जान लीजिए किन लोगों के लिए जरूरी है LPG ई-केवाईसी. कहीं आपका नाम भी तो नहीं इन लोगों में शामिल. जान लें ई-केवाईसी की आसान प्रोसेस.
किन लोगों को करानी होगी LPG ई-केवाईसी?
सरकार के मुताबिक ई-केवाईसी सिर्फ उन्हीं LPG ग्राहकों के लिए जरूरी है. जिनका अकाउंट अब तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है. अगर आपने पहले ही ई-केवाईसी पूरा कर लिया है. तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. खास बात यह भी है कि यह कोई नया नियम नहीं है.
बल्कि पहले से चल रही प्रोसेस को ही आगे बढ़ाया जा रहा है. वहीं PMUY योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को साल में एक बार ई-केवाईसी करना होता है. वह भी खास सब्सिडी पाने के लिए. यानी नार्मल ग्राहकों के लिए यह प्रोसेस उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बताई जा रही थी.
यह भी पढ़ें: LPG से PNG पर स्विच करने पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, जान लीजिए गैस कंपिनयों के ऑफर्स
क्या ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस बंद हो जाएगी?
इसको लेकर भी लोगों में काफी डर बना हुआ है. लेकिन सरकार ने साफ किया है कि गैस सप्लाई पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा. यानी अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है. तब भी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी. लेकिन जहां तक सब्सिडी का सवाल है. वहां दिक्कत आ सकती है. ई-केवाईसी का मकसद है कि फर्जी कनेक्शन खत्म हों और असली उपभोक्ताओं को ही फायदा मिले. इसलिए जिनका वेरिफिकेशन बाकी है. उन्हें वक्त रहते यह प्रोसेस पूरी कर लेनी चाहिए.
घर बैठे ऐसे करें ई-केवाईसी
ई-केवाईसी कराने के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. पूरा काम आप अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का ऐप डाउनलोड करें. जैसे इंडियन ऑयल, BPCL या HPCL. इसके बाद अपनी LPG आईडी और मोबाइल नंबर लिंक करें. फिर ई-केवाईसी या आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुनें और अपना आधार नंबर डालें. इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा. जो आधार फेस RD ऐप के जरिए पूरा होता है. पूरी प्रोसेस कुछ ही मिनट में खत्म हो जाती है और आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है.
यह भी पढ़ें: अपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL