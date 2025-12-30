घर में ये चीज लगवा ली तो 'जीरो' हो जाएगा बिल, फिर खूब चलाओ गीजर-हीटर, कूलर और एसी

PM Surya Ghar Yojana: सर्दी अपने पूरे जोर पर है. ऐसे में गीजर और रूम हीटर के बिना काम नहीं चलता. वहीं गर्मियों में यही हाल एसी और कूलर का होता है. जरूरत तो है लेकिन डर एक ही रहता है कि कहीं बिजली का बिल जेब पर भारी न पड़ जाए. बहुत से लोग इसी डर से इन चीजों का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते. लेकिन अब इससे निजात मिल सकती है.

केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है. जो आपके घर का बिजली बिल लगभग जीरो कर सकती है. इसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. इस योजना के तहत न सिर्फ फ्री बिजली मिलती है. बल्कि सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी भी देती है. जान लीजिए कैसे आप सर्दियों में कर सकते हैं घर का बिजली बिल.

जीरो होगा बिजली बिल

पीएम सूर्य घर योजना उन परिवारों के लिए काफी फायदेमंद है. जो हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान रहते हैं. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है. एक बार पैनल लगवाने के बाद आप सालों तक बिजली का इस्तेमाल बिना टेंशन कर सकते हैं. आमतौर पर सोलर पैनल की उम्र करीब 25 साल मानी जाती है.

यानी दो दशक से ज्यादा समय तक बिजली बिल की चिंता लगभग खत्म. हालांकि पैनल लगवाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके घर में रोजाना कितनी बिजली खपत होती है. उसी हिसाब से सोलर पैनल की कैपेसिटी तय करनी चाहिए. जिससे जरूरत के मुताबिक बिजली मिल सके और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके.

फ्री बिजली के साथ मिलेगी सरकारी सब्सिडी

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ फ्री बिजली नहीं, बल्कि मोटी सब्सिडी है. सरकार हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देती है. इसके अलावा सोलर पैनल लगवाने पर सीधे सब्सिडी भी मिलती है. अगर आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं, तो प्रति किलोवाट 30000 रुपये की सब्सिडी मिलती है. 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर प्रति किलोवाट 48000 रुपये की सब्सिडी फिक्स है. वहीं 3 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले सिस्टम पर कुल 78000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है.

गीजर से एसी तक खुलकर करें इस्तेमाल

जब घर में खुद की बिजली बनती है. तो इस्तेमाल को लेकर डर भी खत्म हो जाता है. सर्दियों में गीजर और हीटर चलाने से पहले मीटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती. गर्मियों में एसी और कूलर भी बेझिझक चलाए जा सकते हैं. खास बात यह है कि दिन में बनने वाली अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है और नेट मीटरिंग के जरिए उसका फायदा भी मिलता है. यानी अगर किसी महीने आपकी खपत कम है. तो वह यूनिट आगे एडजस्ट हो सकती है.

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करना भी काफी आसान है. सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का विकल्प चुनें. इसके बाद अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी सिलेक्ट करें. फिर बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें. लॉगइन करने के बाद फॉर्म खुलेगा, जहां दिए गए निर्देशों के अनुसार RTS पैनल के लिए आवेदन करना होगा.

इसके बाद फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा. फिर DISCOM से रजिस्टर्ड वेंडर के जरिए पैनल इंस्टॉल कराएं. इंस्टालेशन के बाद नेट मीटर के लिए आवेदन होगा. जांच पूरी होने और कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पोर्टल पर बैंक डिटेल और कैंसिल चेक सब्मिट करें. इसके बाद सब्सिडी सीधे खाते में आ जाएगी.

