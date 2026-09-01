11 सितंबर को बैंक बंद! देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, 5 दिन रहेंगी सेवाएं ठप्प

देशभर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 11 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल करने का फैसला किया है. यूनियनों का कहना है कि सरकार और बैंक प्रबंधन उनकी कई मांगों पर फैसला नहीं ले रहे हैं. इनमें पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में बदलाव और पेंशन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.

चार दिन तक प्रभावित रहेंगी सेवाएं

अगर 11 सितंबर को हड़ताल होती है तो कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं करीब चार दिन तक प्रभावित हो सकती हैं. 11 सितंबर को शुक्रवार है, इसके बाद 12 और 13 सितंबर को शनिवार-रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. वहीं, कुछ राज्यों में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी है. ऐसे में बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: थाइलैंड में भारतीय नहीं कर पाएंगे वीजा-फ्री स्टे, 15 सितंबर से नियम होगा लागू

तीन दिवसीय हड़ताल भी सितंबर में ही होगी

इतना ही नहीं बल्कि UFBU ने इसके बाद 28 सितंबर से तीन दिन की हड़ताल की चेतावनी भी दी है. अगर सरकार और बैंक प्रबंधन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यूनियनें 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रही हैं.

क्या- क्या हैं कर्मचारियों की मांगें?

इस हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने कई मांगें की हैं, जिनमें से प्रमुख मांगे यहां बताते हैं, जैसे:

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग है कि हफ्ते में सिर्फ पांच दिन बैंक खोले जाएं.

बैंक यूनियनों ने सरकार की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को भी बदलने की मांग की है.

बैंक कर्मचारियों ने पेंशन को अपडेट करने और उसमें सुधार की भी मांग की है.

इसके अलावा सभी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते का एक समान नियम लागू करने और NPS में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देने की मांग भी की है.

बता दें कि यूनियनों का कहना है कि अगर इन मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकला, तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाओं पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है. यदि आपको इस महीने में बैक से जुड़ा कोई भी काम हो तो उसे करने से पहले हड़ताल का दिन देख लें और कंफर्म कर लें कि कहीं बैंक बंद तो नहीं रहने वाले.

ये भी पढ़ें: हब एंड स्पोक मॉडल: अहमदाबाद से सीधे जुड़ेगी दुनिया, खाड़ी देशों को भारत की टक्कर