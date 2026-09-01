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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी11 सितंबर को बैंक बंद! देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, 5 दिन रहेंगी सेवाएं ठप्प

11 सितंबर को बैंक बंद! देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, 5 दिन रहेंगी सेवाएं ठप्प

11 सितंबर को देशभर में बैंक हड़ताल का ऐलान कुछ संगठनों कर दिया है. जिसके चलते कई दिनों तक बैंकों का काम और इससे सुविधाएं प्रभावित रह सकती हैं. आइये जानते हैं किस किस तारीख को बंद रहेंगे बैंक.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Sep 2026 11:46 PM (IST)
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देशभर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 11 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल करने का फैसला किया है. यूनियनों का कहना है कि सरकार और बैंक प्रबंधन उनकी कई मांगों पर फैसला नहीं ले रहे हैं. इनमें पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में बदलाव और पेंशन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.

चार दिन तक प्रभावित रहेंगी सेवाएं
अगर 11 सितंबर को हड़ताल होती है तो कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं करीब चार दिन तक प्रभावित हो सकती हैं. 11 सितंबर को शुक्रवार है, इसके बाद 12 और 13 सितंबर को शनिवार-रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. वहीं, कुछ राज्यों में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी है. ऐसे में बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं.

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तीन दिवसीय हड़ताल भी सितंबर में ही होगी
इतना ही नहीं बल्कि UFBU ने इसके बाद 28 सितंबर से तीन दिन की हड़ताल की चेतावनी भी दी है. अगर सरकार और बैंक प्रबंधन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यूनियनें 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रही हैं.

क्या- क्या हैं कर्मचारियों की मांगें?
इस हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने कई मांगें की हैं, जिनमें से प्रमुख मांगे यहां बताते हैं, जैसे:

  • बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग है कि हफ्ते में सिर्फ पांच दिन बैंक खोले जाएं. 
  • बैंक यूनियनों ने सरकार की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को भी बदलने की मांग की है.
  • बैंक कर्मचारियों ने पेंशन को अपडेट करने और उसमें सुधार की भी मांग की है.
  • इसके अलावा सभी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते का एक समान नियम लागू करने और NPS में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देने की मांग भी की है.

बता दें कि यूनियनों का कहना है कि अगर इन मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकला, तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाओं पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है. यदि आपको इस महीने में बैक से जुड़ा कोई भी काम हो तो उसे करने से पहले हड़ताल का दिन देख लें और कंफर्म कर लें कि कहीं बैंक बंद तो नहीं रहने वाले.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Sep 2026 11:46 PM (IST)
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