Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 नवंबर से गैस सिलेंडर को लेकर क्या बदलेगा? करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर

1 नवंबर से गैस सिलेंडर को लेकर क्या बदलेगा? करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर

1 नवंबर 2026 से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी में संभावित बदलावों पर ग्राहकों की नजर रहेगी. इसका असर घरेलू परिवारों, होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के बजट पर पड़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

हर महीने की पहली तारीख को कति जरूरी चीजों की कीमतों और नियमों में बदलाव देखने को मिलता है. नवंबर की शुरुआत में भी LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों की नजर कीमतों और सब्सिडी से जुड़े अपडेट पर रहेगी. अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए इंडेन, भारतगैस या HP गैस का कनेक्शन है, तो 1 नवंबर से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आपके काम की हो सकते हैं.

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसके अलावा, गैस सब्सिडी, आधार ई-केवाईसी और पाइप से मिलने वाली गैस यानी PNG से जुड़े नियमों पर भी बदलाव देखने को मिल सकती है.

1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या होगा?

तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की समीक्षा करती हैं. हालांकि, कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इसकी पुष्टि कंपनियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होती है.

  • कमर्शियल सिलेंडर: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा 1 नवंबर को की जा सकती है. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक कारोबारों पर पड़ सकता है. हालांकि, अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2,810 रुपए बताया गया था. 
  • घरेलू सिलेंडर: अक्टूबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 942 रुपए बताई गई थी. ऐसे में नवंबर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा या नहीं, यह भी आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा.
  • शहर के हिसाब से कीमत: LPG सिलेंडर की अंतिम कीमत अलग-अलग शहरों में अलग हो सकती है. इसलिए रिफिल बुक करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें.

LPG सब्सिडी के लिए आधार ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?

गैस कनेक्शन से जुड़ी सब्सिडी और ग्राहक की पहचान के सत्यापन के लिए आधार ई-केवाईसी काफी अहम है. जानकारी के मुताबिक, आधार आधारित ई-केवाईसी की आवश्यकता 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई थी. हालांकि, जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें आमतौर पर इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होती.

एक ही घर में किरायेदार और मकान मालिक के अलग LPG कनेक्शन हो सकते हैं? जानें नियम

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 26 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
LPG Gas Cylinder Price LPG Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
एक ही घर में किरायेदार और मकान मालिक के अलग LPG कनेक्शन हो सकते हैं? जानें नियम
एक ही घर में किरायेदार और मकान मालिक के अलग LPG कनेक्शन हो सकते हैं? जानें नियम
यूटिलिटी
दिल्ली: यमुना में करें शानदार क्रूज सफारी, 40 मिनट के देने होंगे 500 रुपए
दिल्ली: यमुना में करें शानदार क्रूज सफारी, 40 मिनट के देने होंगे 500 रुपए
यूटिलिटी
डाक कर्मचारियों को बोनस तो मिला, अब रकम कैसे तय होगी, किसे-किसे मिलेगा लाभ?
डाक कर्मचारियों को बोनस तो मिला, अब रकम कैसे तय होगी, किसे-किसे मिलेगा लाभ?
यूटिलिटी
सैलरी और DA का गणित, दिल्ली में MCD कर्मचारियों के खाते में अब कितने रुपए आएंगे?
सैलरी और DA का गणित, दिल्ली में MCD कर्मचारियों के खाते में अब कितने रुपए आएंगे?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
महाराष्ट्र
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
इंडिया
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
ट्रेंडिंग
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget