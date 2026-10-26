1 नवंबर से गैस सिलेंडर को लेकर क्या बदलेगा? करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर

हर महीने की पहली तारीख को कति जरूरी चीजों की कीमतों और नियमों में बदलाव देखने को मिलता है. नवंबर की शुरुआत में भी LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों की नजर कीमतों और सब्सिडी से जुड़े अपडेट पर रहेगी. अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए इंडेन, भारतगैस या HP गैस का कनेक्शन है, तो 1 नवंबर से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आपके काम की हो सकते हैं.

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसके अलावा, गैस सब्सिडी, आधार ई-केवाईसी और पाइप से मिलने वाली गैस यानी PNG से जुड़े नियमों पर भी बदलाव देखने को मिल सकती है.

1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या होगा?

तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की समीक्षा करती हैं. हालांकि, कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इसकी पुष्टि कंपनियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होती है.

कमर्शियल सिलेंडर: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा 1 नवंबर को की जा सकती है. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक कारोबारों पर पड़ सकता है. हालांकि, अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2,810 रुपए बताया गया था.

19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा 1 नवंबर को की जा सकती है. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक कारोबारों पर पड़ सकता है. हालांकि, अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2,810 रुपए बताया गया था. घरेलू सिलेंडर: अक्टूबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 942 रुपए बताई गई थी. ऐसे में नवंबर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा या नहीं, यह भी आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा.

अक्टूबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 942 रुपए बताई गई थी. ऐसे में नवंबर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा या नहीं, यह भी आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा. शहर के हिसाब से कीमत: LPG सिलेंडर की अंतिम कीमत अलग-अलग शहरों में अलग हो सकती है. इसलिए रिफिल बुक करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें.

LPG सब्सिडी के लिए आधार ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?

गैस कनेक्शन से जुड़ी सब्सिडी और ग्राहक की पहचान के सत्यापन के लिए आधार ई-केवाईसी काफी अहम है. जानकारी के मुताबिक, आधार आधारित ई-केवाईसी की आवश्यकता 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई थी. हालांकि, जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें आमतौर पर इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होती.

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