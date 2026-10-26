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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत

'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत

मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने नेताओं को भाषा पर संयम रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि नेताओं को महंगाई, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे देश के असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 'बाप' वाली टिप्पणी पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समर्थक दल लगातार कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की सीनियर नेता प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है. यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को नसीहत दी है कि भाषा पर संयम रखें और देश के असल मुद्दों पर बात करें. उल्टे-सीधे बयान देकर मुद्दों से न भटकें.

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "राजनीति में सभी की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. साथ ही साथ देश में ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? देश के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, वोट चोरी और युवाओं की दिक्कते हैं. इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यह फिर से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है."

यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार की तारीफ और फडणवीस सरकार पर तंज! प्रियंका चतुर्वेदी ने यह क्या कहा?

'माता-पिता, भाई-बहन का राजनीति से लेना-देना नहीं'

प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों दलों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं उम्मीद करती हूं कि सभी राजनीतिक पक्ष अपनी भाषा का ध्यान रखें और संयम में रहकर अपनी बात रखेंगे. मां-बाप, बहन-बेटी, बच्चों को राजनीति में खींचना सरासर गलत है. इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. मां-बाप, बहन-बेटी, बच्चों को राजनीति में खींचना  सरासर गलत. इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है."

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा था?

दरअसल, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रविवार (25 अक्तूबर) को इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हुए. स्टेज से खरगे ने कहा कि कांग्रेस ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को अंजाम देने वालों को जेल भेजेगी. इस दौरान दर्शकों में से एक व्यक्ति ने खरगे के भाषण में बाधा डाली और चिल्लाकर कहा, "मोदी कहीं नहीं जाएंगे." खरगे ने मंच से कथित तौर पर जवाब दिया, “मोदी का बाप भी जाएगा, बाप भी जाएगा.” उनके इस बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया है. 

यह भी पढ़ें: 'त्योहार से बड़ा है देश', संजय राउत बोले- 1 नवंबर को ही होगा प्रदर्शन

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Mallikarjun Kharge MAHARASHTRA NEWS
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