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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन कार्ड से मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज! यूपी सरकार ने बनाया प्लान

राशन कार्ड से मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज! यूपी सरकार ने बनाया प्लान

उत्तर प्रदेश सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की योजना बना रही है, ताकि पात्र परिवारों को मंहगे इलाज के खर्च से राहत मिल सके. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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देश में बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं. वहीं सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज की सुविधा भी दे रही है. ऐसे में अगर आप यूपी से हैं और राशन कार्ड से मिलने वाले राशन का लाभ उठाते हैं तो अब राज्य सरकार राशन के साथ ही इलाज का लाभ देने की भी योजना बना रही है.

दरअसल, यूपी में राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, यूपी के सभी राशनकार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की योजना है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है?

सरकार का क्या मकसद है?

बता दें कि सरकार का इसके पीछे मकसद यही है कि राज्य में गरीब और सीमित आय वाले परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के भारी-भरकम खर्च से बचाना है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर राज्य में कितने करोड़ राशन कार्ड हैं?

करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ

ये बात तो साफ है कि इस योजना के विस्तार से प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है. ऐसे में यूपी में राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी है. इससे पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक फ्री इलाज मिल सकता है. यानी ये बात तो साफ है कि इससे बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को इलाज के खर्च से काफी हद तक राहत मिलेगी. 

योजना का लाभ कब से मिलेगा?

बड़ा सवाल यही है कि आखिर पात्र परिवारों को इसका लाभ कब से मिलेगा? फिलहाल इस योजना के लागू होने की कोई तय तारीख नहीं सामने आई है. पहले बजट की व्यवस्था, पात्रता और अंतिम नियम बनाने की जरूरत है, जिसके बाद सरकार लागू होने की तारीख की घोषणा कर सकती है. इसलिए अभी राशन कार्ड धारकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा. 

इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली?

अहम सवाल ये है कि क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है या नहीं? तो इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. वहीं राज्य में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणियों को मिलाकर लगभग 3.63 करोड़ राशन कार्ड हैं. इन कार्डों से करीब 14.61 करोड़ लोग जुडें हैं. अब सरकार इन सभी परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ देने की भी तैयारी कर रही है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज से क्या-क्या फायदा हो सकता है?

क्या फायदा होगा?

  • इससे पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का खर्च अपनी जेब से खर्च करने की कम जरूरत होगी.
  • वहीं अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज का खर्च उठाने में भी आर्थिक मदद मिल सकती है.
  • योजना के नियमों के तहत सरकारी और योजना में शामिल निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाया जा सकता है.
  • बीमारी के इलाज के लिए परिवारों को अपनी सेविंग खर्च नहीं करनी पड़ सकती है.
  • वहीं महंगे इलाज के लिए लोन लेने की भी जरूरत कम हो सकती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Ration Card Utility News UTTAR PRADESH
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