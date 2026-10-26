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सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कॉकरोच जनता पार्टी पर विरोध प्रदर्शन को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'दिमागी नक्सल', 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग, कॉकरोच और दीमक न पनपने पाएं.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन पर तंज कसते हुए लोगों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि बंगाल में 'दिमागी नक्सल', 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग, कॉकरोच और दीमक न पनपने पाएं.
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