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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'

सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कॉकरोच जनता पार्टी पर विरोध प्रदर्शन को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'दिमागी नक्सल', 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग, कॉकरोच और दीमक न पनपने पाएं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन पर तंज कसते हुए लोगों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि बंगाल में 'दिमागी नक्सल', 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग, कॉकरोच और दीमक न पनपने पाएं.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 26 Oct 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
CJP SUvendu Adhikari
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