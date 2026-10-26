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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली: यमुना में करें शानदार क्रूज सफारी, 40 मिनट के देने होंगे 500 रुपए

दिल्ली: यमुना में करें शानदार क्रूज सफारी, 40 मिनट के देने होंगे 500 रुपए

दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सवारी करने का अनुभाव जल्द आम जनता को मिलने वाला है. इसका ट्रायल आज 26 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है. ट्रायल पूरा होने के बाद इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली घूमने आने वाले हैं तो अब आप यहां पर क्रूज सफारी करने का भी अनुभव ले सकेंगे. दिल्ली में यमुना नदी से जुड़ी एक पहल शुरू होने जा रही है. अब आपको यमुना नदी के बीच क्रूज से सफर करने का अनुभव मिलेगा. 

बता दें कि फिलहाल इसका अभी ट्रायल शुरू किया जा रहा है. यमुना में रिवर क्रूज सेवा का सॉफ्ट ट्रायल की शुरुआत आज यानी 26 अक्टूबर 2026 से हो रही है. यानी क्रूज सफारी से लोग यमुना के आसपास के सुंदर नजारों का आनंद ले सकेंगे और जो लोग दिल्ली घूमने आएंगे उन्हें भी राजधानी में कुछ अलग अनुभव करने को मिलेगा.

क्रूज सफारी को दिया गया है नाम

इस सेवा को नमो यमुना रिवर्स सफारी नाम दिया गया है. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि इसका किराया कितना है और किस रूट से कहां तक चलाया जाएगा?

जानें क्या रूट है?

जानकारी के मुताबिक, यमुना में शुरू होने वाली इस क्रूज सेवा का रूट काफी लंबा तय किया गया है. ये क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर तक तय की गई है. यानी इस दौरान लोग दिल्ली के अलग-अलग नजारों का आनंद ले सकेंगे.

कितने रुपये देने होंगे?

अहम सवाल ये है कि इस क्रूज सफारी के लिए कितने रुपये देने होंगे तो क्रूज सफारी के लिए हर व्यक्ति के लिए 500 रुपये का किराया तय किया गया है. 500 रुपये में यात्रियों को 40 मिनट तक क्रूज में सफर करने का मौका मिलेगा. 

एक बार में कितने लोग कर सकेंगे सफर? 

क्रूज में एक बार में यात्रियों को बिठाने के लिए संख्या भी तय की गई है. एक बार में अधिकतम 30 यात्रियों को क्रूज में सफर करवाया जाएगा. शुरुआत में इसे ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा, ताकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसे ठीक किया जा सके. 

कब से चलाई जाएगी?

इस क्रूज सेवा का ट्रायल तो आज से ही शुरू कर दिया गया है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आम जनता के लिए कब से चलाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस ट्रायल पहले लगभग 4 से 5 दिन किया जाएगा. इस दौरान क्रूज सेवा को परखा जाएगा. ट्रायल पूरा होने के बाद ही क्रूज सेवा का उद्घाटल किया जाएगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Cruise Ride Utility News DELHI YAMUNA RIVER
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