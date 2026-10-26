दिल्ली: यमुना में करें शानदार क्रूज सफारी, 40 मिनट के देने होंगे 500 रुपए

अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली घूमने आने वाले हैं तो अब आप यहां पर क्रूज सफारी करने का भी अनुभव ले सकेंगे. दिल्ली में यमुना नदी से जुड़ी एक पहल शुरू होने जा रही है. अब आपको यमुना नदी के बीच क्रूज से सफर करने का अनुभव मिलेगा.

बता दें कि फिलहाल इसका अभी ट्रायल शुरू किया जा रहा है. यमुना में रिवर क्रूज सेवा का सॉफ्ट ट्रायल की शुरुआत आज यानी 26 अक्टूबर 2026 से हो रही है. यानी क्रूज सफारी से लोग यमुना के आसपास के सुंदर नजारों का आनंद ले सकेंगे और जो लोग दिल्ली घूमने आएंगे उन्हें भी राजधानी में कुछ अलग अनुभव करने को मिलेगा.

क्रूज सफारी को दिया गया है नाम

इस सेवा को नमो यमुना रिवर्स सफारी नाम दिया गया है. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि इसका किराया कितना है और किस रूट से कहां तक चलाया जाएगा?

जानें क्या रूट है?

जानकारी के मुताबिक, यमुना में शुरू होने वाली इस क्रूज सेवा का रूट काफी लंबा तय किया गया है. ये क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर तक तय की गई है. यानी इस दौरान लोग दिल्ली के अलग-अलग नजारों का आनंद ले सकेंगे.

कितने रुपये देने होंगे?

अहम सवाल ये है कि इस क्रूज सफारी के लिए कितने रुपये देने होंगे तो क्रूज सफारी के लिए हर व्यक्ति के लिए 500 रुपये का किराया तय किया गया है. 500 रुपये में यात्रियों को 40 मिनट तक क्रूज में सफर करने का मौका मिलेगा.

एक बार में कितने लोग कर सकेंगे सफर?

क्रूज में एक बार में यात्रियों को बिठाने के लिए संख्या भी तय की गई है. एक बार में अधिकतम 30 यात्रियों को क्रूज में सफर करवाया जाएगा. शुरुआत में इसे ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा, ताकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसे ठीक किया जा सके.

कब से चलाई जाएगी?

इस क्रूज सेवा का ट्रायल तो आज से ही शुरू कर दिया गया है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आम जनता के लिए कब से चलाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस ट्रायल पहले लगभग 4 से 5 दिन किया जाएगा. इस दौरान क्रूज सेवा को परखा जाएगा. ट्रायल पूरा होने के बाद ही क्रूज सेवा का उद्घाटल किया जाएगा.

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