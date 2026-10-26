साउथ एक्टर रश्मिका मंदाना हाल ही में कॉफी विद करण के दूसरे एपिसोड में पति विजय देवरकोंडा के साथ पहुंची थीं. इस दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी और एक्ट्रेस ने रिवील किया था कि विजय ने उनसे कहा था कि शादी के लिए उन्हें एक साल तक 100 बार प्रपोज करना होगा. उनके इस खुलासे के बाद ट्रोल्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और अब रश्मिका ने कहा कि वो 100 बार क्या ऐसा 1000 बार भी कर सकती हैं.

रश्मिका मंदाना ने ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया और इंस्टाग्राम पर लंबी चौड़ी पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने ट्रोल्स के लिए जवाब तो लिखा साथ ही अपनी जिंदगी में विजय देवरकोंडा और रिश्ते की अहमियत के बारे में भी बताया. ऐसे में चलिए बताते हैं एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा.

रश्मिका मंदाना ने लिखी लंबी चौड़ी पोस्ट

रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'इंटरनेट पर मौजूद मेरे प्यारे लोगों, उन सभी लोगों के लिए जो दिल से प्यार करते हैं और उन लोगों के लिए भी, जो हमेशा कड़वाहट से भरे रहते हैं. विजय और मुझसे जुड़े इस मामले पर मेरी ओर से बस एक छोटी सी बात है. मैं आमतौर पर इन चीजों पर रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है. कभी-कभी मुझे लोगों की बातें पढ़ना और उनसे एक अलग नजरिया समझना भी अच्छा लगता है. लेकिन हमारे इंटरव्यू को लेकर इस समय जो माहौल बना हुआ है वो लोगों की अलग-अलग राय से ज्यादा एक ऐसी भीड़ जैसा लग रहा है, जो अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को निशाना बना रही है.'

रश्मिका बोलीं- ये सब क्या हो रहा है?

रश्मिका मंदाना आगे लिखती हैं, 'मैं ये सब इसलिए लिख रही हूं क्योंकि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूं जो लोग प्यार में विश्वास रखते हैं. मैं चाहती हूं कि हर किसी को अपने हिस्से का प्यार मिले. मेरे और विजय के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार लोगों की राय, टिप्पणियों और बिना मांगी गई सलाहों की झड़ी लगी हुई है और वो भी बिना किसी वजह के. लोग जिस विश्वास और आक्रामकता के साथ हमारे पीछे पड़ गए, उसने मुझे सच में थोड़ा हैरान कर दिया है. मेरे मन में बस यही सवाल आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है?'

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एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहते थे...

वो आगे लिखती हैं, 'इसलिए मैंने थोड़ा पीछे हटकर, शांति से सोचा और अपनी जिंदगी को लेकर अपना नजरिया आपके सामने रखने का फैसला किया. सबसे पहली बात, ये कभी भी गिनती या पूरे एक साल की बात नहीं थी. कुछ लोग बस इसी बात पर अटक गए. हां, हमारे बीच वह बातचीत हुई थी. लेकिन हम दोनों में से कोई भी किसी बड़े प्रपोजल की उम्मीद नहीं कर रहा था. उस बातचीत का असली मतलब ये था कि वो चाहता था कि हम दोनों एक-दूसरे को समझने के लिए समय और स्पेस दें. हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिंदगी के उतार-चढ़ाव, खुशियों और मुश्किलों के बावजूद हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए यह सही समय है. हमने एक-दूसरे को चुना और समय दिया.'

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हमारे लिए शादी का मतलब कभी भी प्रपोजल देना नहीं...

रश्मिका शादी और प्रपोजल को लेकर आगे लिखती हैं, 'ये बिल्कुल ठीक है कि मुझे पहले से पता था कि मुझे क्या चाहिए. उसी तरह, ये भी ठीक था कि वो जिंदगी की व्यावहारिक बातों पर सोचने, हर पहलू को समझने और आश्वस्त होने के लिए समय लेना चाहता था. इससे हमारे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ा. मैं दिल से सोचती हूं और वह दिमाग से. हमारी जिंदगी में हमें एक-दूसरे की इसी खूबी की जरूरत है. हमारे लिए शादी का मतलब कभी भी प्रपोजल देना, घुटनों पर बैठना या उंगली में अंगूठी पहनाना नहीं था. ये सब शादी के खूबसूरत बाहरी पहलू हैं. हमारे लिए शादी का मतलब एक साथ जिंदगी और भविष्य बनाना था और मुझे लगता है कि अब तक हमने ये काम बहुत खूबसूरती से किया है.'

100 बार क्या हजार बार कर सकती हूं...

रश्मिका मंदाना ने 100 बार प्रपोज वाले बयान को लेकर लिखा, 'ऐसा इंसान ढूंढिए, जिसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकें और जो आपके लिए भी ऐसा ही करे और हां, मैं अपने पार्टनर के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी हूं. आखिर इसमें बुरा क्या है? अगर मैं उस इंसान के प्यार में ही नहीं हूं, जिससे शादी करने जा रही हूं, तो फिर मैं उससे शादी ही क्यों करूंगी? वो जिंदगी भर मेरा साथी होगा. आम दिनों से लेकर खास पलों तक मेरा दोस्त होगा. मेरे बच्चों का पिता होगा. ये वो इंसान होगा, जिसके साथ मैं बूढ़ी होना चाहूंगी. मैं ये हजार बार भी कर सकती हूं. 100 बार तो कुछ भी नहीं है. बात सच में इतनी ही सरल है और उन लोगों के लिए, जो अपनी बनाई हुई धारणाओं में पूरी तरह खो चुके हैं.'

रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया जवाब

रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए आगे लिखा, 'हम जिंदगी के आखिरी पल तक बार-बार एक-दूसरे को चुनते रहेंगे. अगर हमारा प्यार आपकी कल्पना के मुताबिक नहीं है, तो कोई बात नहीं. आप अपनी जिंदगी में प्यार की उस खूबसूरत कल्पना को जीएं. मैं हर उस इंसान के लिए खुश होऊंगी, जिसे प्यार और खुशी मिलती है. आखिरकार, हम सभी को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए और मेरी कुछ प्यारी लड़कियों से. उन लड़कियों से, जो एक दूसरी महिला की चिंता करने के नाम पर रील्स बना रही हैं, मुझे इस रिश्ते से दूर भागने के लिए कह रही हैं और मेरी सुरक्षा के नाम पर मुफ्त में रिश्तों से जुड़ी सलाह दे रही हैं. आप सभी का शुक्रिया सच में. लेकिन काश, आपमें से कुछ लोग कुछ साल पहले भी मेरे साथ होते, जब मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल समय चल रहा था. तब आप मेरे साथ नहीं थीं. वह मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है.'

एक्ट्रेस लिखती हैं कि वो आज अपनी जिंदगी में अब तक सबसे ज्यादा खुश हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि लोग उनके चेहरे पर इस खुशी को हर तरीके से देख सकते हैं. फिर चाहे वो उनका जीवन हो, एक्टिंग हो या फिर फिल्मों के साथ ही जीने का ढंग हो. उन्होंने पोस्ट में खुद को खुश और सौभाग्यशाली भी बताया.

सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाहों पर किया रिएक्ट

वहीं, रश्मिका मंदाना को लेकर बीते दिन ही सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही थीं. यहां तक कि विजय और उनके रिश्ते में दरार की खबरों तक चर्चा थी कि विजय उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर दोनों ने अनफॉलो कर दिया है. इन अफवाहों पर उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा, 'जब मेरी कोई हड्डी टूटती है, तब आप मेरे साथ नहीं होते. वो होता है. जब हर महीने मुझे पेट में दर्द होता है, तब आप मेरे साथ नहीं होते. वो होता है. जब मुझे अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, तब आप मेरे साथ नहीं होते. वह होता है. जब मैं आधी रात को घबराहट के साथ जाग जाती हूं, तब आप मेरे साथ नहीं होते. वो होता है और जब मैं टूटकर रो पड़ती हूं, तब मेरे पास रोने के लिए आपका कंधा नहीं होता. मेरे पास उसका कंधा होता है. इसलिए, कृपया मेरी या उसकी चिंता मत कीजिए.

अपनी इस बेबाक प्रतिक्रिया के साथ रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ अपने रिश्ते को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ किया कि वो विजय देवरकोंडा के साथ अपने रिश्ते में खुश हैं.