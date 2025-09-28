इन महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपये, जान लीजिए ये जरूरी शर्त

Lado Lakshmi Yojana:केंद्र सरकार हो या देश के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें हों. सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलती है. 25 सितंबर को हरियाणा सरकार की ओर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है. हरियाणा की लाखों महिलाओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा.

सरकार की ओर से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे. लेकिन आपको बता दें इस योजना का लाभ राज्य की सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं को पूरी करनी होगी कुछ शर्तें. अगर आपको लेना है योजना में लाभ तो जान लीजिए यह है जरूरी शर्त.

सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा योजना में लाभ

हरियाणा की इस लाडली लक्ष्मी योजना लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की है और जरूरी शर्तें रखी हैं. जिन्हें पूरा करने वाली महिलाएं ही लाभ ले पाएंगी. लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा. योजना के तहत केवल 23 से 60 साल की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. पात्रता में यह भी जरूरी है कि महिला की फैमिली इनकम 1 लाख रुपये से कम हो और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से निवासी हो.

अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू है. वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना में 2100 रुपये या उससे ज्यादा की राशि मिल रही है तो वह इस योजना में लाभ लेने की हकदार नहीं होगी. हालांकि गंभीर बीामारियों के इलाज के लिए मिल रहे लाभ वाली महिलाएं शामिल होंगी.

कैसे करना होगा आवेदन?

लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन आसान है. 25 सितंबर को इसका आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में यह ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद जिस महिला के नाम से फॉर्म भरना है उसकी पूरी डिटेल दर्ज करें. इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी होगी.

फिर परिवार की एनुअल इनकम की जानकारी दर्ज करनी होगी और बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालें, जिसमें आईएफएससी कोड चेक करके दर्ज करें कोई गलत होने पर लाभ नहीं मिलेगा. आखिरी में मोबाइल कैमरे से लाइव फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी. इसके साथ ही आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.

