Lado Lakshmi Yojana: देश में केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि अलग-अलग राज्य सरकारें भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को न केवल आर्थिक सहयोग मिलता है. बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनकी भागीदारी बढ़ती है. हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है.

इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना. जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. किस दिन से शुरू हो रही है यह योजना और किन महिलाओं को मिल पाएगा इसमें लाभ. जान लीजिए पूरी डिटेल्स.

कब शुरू होगी योजना?

हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है. इसी दिन से ही राज्य की सभी पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. सरकार का मकसद है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहयोग मिले. वह दूसरों के बजाए खुद पर निर्भर रह सकें और अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएं. इस योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे.

किन महिलाओं को मिलेगा फायदा?

लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कई महिलाओं के मन में सवाल यह भी आ रहा है कि क्या इस योजना का लाभ राज्य की सभी महिलाओं को मिलेगा. तो आपको बता दें ऐसा नहीं है. योजना के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. इसका लाभ हरियाणा की स्थायी महिला निवासियों को मिलेगा. यानी कि आवेदन करने वाली महिला के पास राज्य का वैध निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

इसके साथ ही उसके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो. यह स्कीम खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत महसूस करती हैं. जिन महिलाओं के पास सही और अपडेटेड दस्तावेज नहीं होंगे या जो हरियाणा की स्थायी निवासी नहीं हैं. उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

कैसे होगा योजना में आवेदन?

लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा. जिससे महिलाओं को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में आधार नंबर, पहचान पत्र, निवास प्रमाण और बैंक खाता जैसी जानकारी सही-सही भरनी होगी. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी. सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए. वरना आवेदन कैंसिल हो सकता है.

