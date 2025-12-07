Video: माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
गल्फ देशों में टेक्नोलॉजी और परंपरा का मिलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. वीडियो एक एआई एक्सपो का बताया जा रहा है.
गल्फ कंट्री के एक बड़े एआई एक्सपो में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब एक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट पारंपरिक अरब मुस्लिम लिबास पहनकर मंच पर चलता दिखाई दिया. सफेद कंदूरा पहने यह रोबोट इतने कॉन्फिडेंस से चलता दिखा कि वहां मौजूद लोग भी एक पल को हैरान रह गए. उन्नत तकनीक, स्थानीय संस्कृति और फ्यूचरिस्टिक सोच के इस अनोखे मेल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर दंग हैं.
गल्फ के एआई एक्सपो में दिखाई दिया मुस्लिम रोबोट
गल्फ देशों में टेक्नोलॉजी और परंपरा का मिलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. वीडियो एक एआई एक्सपो का बताया जा रहा है, जहां एक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट को पारंपरिक अरब मुस्लिम पोशाक पहनाकर पेश किया गया. जैसे ही रोबोट ने सफेद थोब/कंदूरा पहनकर रैंप-स्टाइल में चलना शुरू किया, वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और खुश भी. लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वीडियो ऑनलाइन पहुंचा.
View this post on Instagram
सफेद पारंपरिक गाउन पहन ली एआई ने एंट्री
वीडियो में साफ दिख रहा है कि रोबोट ने सफेद लंबा गाउन जैसा पारंपरिक वस्त्र पहना है और उसके मूवमेंट बिल्कुल किसी इंसान की तरह स्मूद लग रहे हैं. उसका चेहरा एक डिजिटल स्क्रीन जैसा है, जो रोशनी के साथ चमक रहा है. रोबोट को देखकर कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते दिखे, और कुछ लोग हंसते हुए आसपास खड़े थे.
यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो
यूजर्स लेने लगे मजे
जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कमेंट बॉक्स में धमाल मच गया. एक यूजर ने लिखा, “माशाअल्लाह… अब रोबोट भी उम्मती बन गए.” दूसरे ने मजाक किया, “ये रोबोट अगर जमात में शामिल हो गया तो पीछे वाले इंसानों कीAttendance भी ले लेगा.” एक और मजेदार कमेंट था, “अब ये रोबोट बोलेगा ‘सलाम वालेकुम भाई… बैटरी खत्म हो रही है, दुआ कर देना.’” तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा...ये एआई तो मुस्लिम निकला. वीडियो को funny.halal.meme नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL