गल्फ कंट्री के एक बड़े एआई एक्सपो में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब एक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट पारंपरिक अरब मुस्लिम लिबास पहनकर मंच पर चलता दिखाई दिया. सफेद कंदूरा पहने यह रोबोट इतने कॉन्फिडेंस से चलता दिखा कि वहां मौजूद लोग भी एक पल को हैरान रह गए. उन्नत तकनीक, स्थानीय संस्कृति और फ्यूचरिस्टिक सोच के इस अनोखे मेल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर दंग हैं.

गल्फ के एआई एक्सपो में दिखाई दिया मुस्लिम रोबोट

गल्फ देशों में टेक्नोलॉजी और परंपरा का मिलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. वीडियो एक एआई एक्सपो का बताया जा रहा है, जहां एक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट को पारंपरिक अरब मुस्लिम पोशाक पहनाकर पेश किया गया. जैसे ही रोबोट ने सफेद थोब/कंदूरा पहनकर रैंप-स्टाइल में चलना शुरू किया, वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और खुश भी. लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वीडियो ऑनलाइन पहुंचा.

सफेद पारंपरिक गाउन पहन ली एआई ने एंट्री

वीडियो में साफ दिख रहा है कि रोबोट ने सफेद लंबा गाउन जैसा पारंपरिक वस्त्र पहना है और उसके मूवमेंट बिल्कुल किसी इंसान की तरह स्मूद लग रहे हैं. उसका चेहरा एक डिजिटल स्क्रीन जैसा है, जो रोशनी के साथ चमक रहा है. रोबोट को देखकर कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते दिखे, और कुछ लोग हंसते हुए आसपास खड़े थे.

यूजर्स लेने लगे मजे

जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कमेंट बॉक्स में धमाल मच गया. एक यूजर ने लिखा, “माशाअल्लाह… अब रोबोट भी उम्मती बन गए.” दूसरे ने मजाक किया, “ये रोबोट अगर जमात में शामिल हो गया तो पीछे वाले इंसानों कीAttendance भी ले लेगा.” एक और मजेदार कमेंट था, “अब ये रोबोट बोलेगा ‘सलाम वालेकुम भाई… बैटरी खत्म हो रही है, दुआ कर देना.’” तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा...ये एआई तो मुस्लिम निकला. वीडियो को funny.halal.meme नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

