हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLabour Day: आज छुट्टी है या नहीं? जानिए लेबर डे पर आपके शहर में बैंक, स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या रहेंगे बंद

Labour Day: आज छुट्टी है या नहीं? जानिए लेबर डे पर आपके शहर में बैंक, स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या रहेंगे बंद

Labour Day 2026: हर साल भारत में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इस मौके पर कई जगहों पर छुट्टियां होती हैं. तो आइये बताते हैं इन दिन कौन कौन सी जगहें बंद रहेंगी और कहां क्या खुला रहेगा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 May 2026 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

Labour Day Holiday 2026: हर साल 1 मई का दिन दुनियाभर में मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है. इसे मजदूरों और कामगारों के सम्मान में International Workers Day के रूप में मनाया जाता है. भारत ही नहीं बल्कि देशों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि इस दिन क्या- क्या बंद रहगा और कौन से काम हो पाएंगे. तो आइये आपको भी बताते हैं कि मजदूर दिवस के दिन कौन- कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी और कौन- कौन सी सुविधाएं चालू रहेंगी.

क्या बंद रहेगा?
1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन अधिकतर सरकारी दफ्तर, कोर्ट, और शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं. कई जगहों पर बैंक भी बंद रहते हैं, हालांकि ये हर राज्य के नियम पर निर्भर करता है कि बैंक सुविधाएं बंद रहेंगा या चालू. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई फैक्ट्रियों में आधे दिन का अवकाश या कामकाज पूरी तरह से बंद रह सकता है.

ये भी पढ़ें: 98745 रुपए सैलरी और जबरदस्त सुविधाएं... बैंक PO ने बता दी अपनी इनकम, सैलरी डिटेल्स वायरल

क्या खुला रहेगा?
1 मई के दिन जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पुलिस सुरक्षा, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाएं रोज की तरह ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी. इसके अलावा किराना स्टोर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं भी अधिकतर जगहों पर खुली ही रहने वाली हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो और ट्रेन भी आम दिनों की तरह ही तलती रहेंगी.

RBI के अनुसार बैंक की हॉलिडे लिस्ट
1 मई को कई राज्यों में बैंद बंद रहने वाले हैं. RBI के मई 2026 की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार कुछ राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं. आरबीआई मजदूर दिवस को नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट के तहत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में छुट्टी के रूप में मानता है. इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, गोवा और बिहार शामिल है. इन राज्यों के अलावा अन्य जगहों पर बैंक सुचारू रूप से काम करेंगे.

डिजिटल सेवाओं पर नहीं कोई असर
डिजिटल सेवाओं पर इस दिन अवकाश होने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह ही काम करेंगे. बता दें कि भारत में ज्यादातर निजी संस्थान भी इस दिन बंद रहते हैं. कई जगहों पर श्रमिक संगठन इस दिन रैली निकालते हैं और कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं.

ये भी पढ़ें: कहां सबसे सस्ता मिल रहा कूलर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? ये ऑफर्स बचाएंगे आपके पैसे

और पढ़ें
Published at : 01 May 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
Holiday Labour Day Majdoor Diwas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Labour Day: आज छुट्टी है या नहीं? जानिए लेबर डे पर आपके शहर में बैंक, स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या रहेंगे बंद
Labour Day: आज छुट्टी है या नहीं? जानिए लेबर डे पर आपके शहर में बैंक, स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या रहेंगे बंद
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द और डायवर्ट, भीषण गर्मी में होगी टेंशन, जानें कारण
Train Cancelled: रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द और डायवर्ट, भीषण गर्मी में होगी टेंशन, जानें कारण
यूटिलिटी
98745 रुपए सैलरी और जबरदस्त सुविधाएं... बैंक PO ने बता दी अपनी इनकम, सैलरी डिटेल्स वायरल
98745 रुपए सैलरी और जबरदस्त सुविधाएं... बैंक PO ने बता दी अपनी इनकम, सैलरी डिटेल्स वायरल
यूटिलिटी
कहां सबसे सस्ता मिल रहा कूलर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? ये ऑफर्स बचाएंगे आपके पैसे
कहां सबसे सस्ता मिल रहा कूलर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? ये ऑफर्स बचाएंगे आपके पैसे
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली: अप्रैल में गर्मी, मई की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, अभी जारी रहेगा बारिशों का दौर
दिल्ली: अप्रैल में गर्मी, मई की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, अभी जारी रहेगा बारिशों का दौर
आईपीएल 2026
आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
ओटीटी
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
इंडिया
‘देश के गद्दारों को...’ कहना किसी समुदाय की तरफ इशारा नहीं, SC ने खारिज की अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग
‘देश के गद्दारों को...’ कहना किसी समुदाय की तरफ इशारा नहीं, SC ने खारिज की अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग
इंडिया
Today's Chanakya Exit Poll 2026: तमिलनाडु में DMK की सरकार, TVK का उभार; केरल में लेफ्ट की हार, असम में बीजेपी की वापसी
इस एग्जिट पोल में नए दावे, देखिए असम में किसकी सरकार? केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके का सपना साकार
एग्रीकल्चर
मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा
मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा
शिक्षा
क्या 1 मई को मजदूर दिवस पर भी रहती है स्कूलों की छुट्टी? जानें अपने राज्य का हिसाब
क्या 1 मई को मजदूर दिवस पर भी रहती है स्कूलों की छुट्टी? जानें अपने राज्य का हिसाब
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget