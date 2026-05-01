Labour Day Holiday 2026: हर साल 1 मई का दिन दुनियाभर में मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है. इसे मजदूरों और कामगारों के सम्मान में International Workers Day के रूप में मनाया जाता है. भारत ही नहीं बल्कि देशों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि इस दिन क्या- क्या बंद रहगा और कौन से काम हो पाएंगे. तो आइये आपको भी बताते हैं कि मजदूर दिवस के दिन कौन- कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी और कौन- कौन सी सुविधाएं चालू रहेंगी.

क्या बंद रहेगा?

1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन अधिकतर सरकारी दफ्तर, कोर्ट, और शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं. कई जगहों पर बैंक भी बंद रहते हैं, हालांकि ये हर राज्य के नियम पर निर्भर करता है कि बैंक सुविधाएं बंद रहेंगा या चालू. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई फैक्ट्रियों में आधे दिन का अवकाश या कामकाज पूरी तरह से बंद रह सकता है.

ये भी पढ़ें: 98745 रुपए सैलरी और जबरदस्त सुविधाएं... बैंक PO ने बता दी अपनी इनकम, सैलरी डिटेल्स वायरल

क्या खुला रहेगा?

1 मई के दिन जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पुलिस सुरक्षा, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाएं रोज की तरह ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी. इसके अलावा किराना स्टोर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं भी अधिकतर जगहों पर खुली ही रहने वाली हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो और ट्रेन भी आम दिनों की तरह ही तलती रहेंगी.

RBI के अनुसार बैंक की हॉलिडे लिस्ट

1 मई को कई राज्यों में बैंद बंद रहने वाले हैं. RBI के मई 2026 की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार कुछ राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं. आरबीआई मजदूर दिवस को नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट के तहत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में छुट्टी के रूप में मानता है. इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, गोवा और बिहार शामिल है. इन राज्यों के अलावा अन्य जगहों पर बैंक सुचारू रूप से काम करेंगे.

डिजिटल सेवाओं पर नहीं कोई असर

डिजिटल सेवाओं पर इस दिन अवकाश होने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह ही काम करेंगे. बता दें कि भारत में ज्यादातर निजी संस्थान भी इस दिन बंद रहते हैं. कई जगहों पर श्रमिक संगठन इस दिन रैली निकालते हैं और कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं.

ये भी पढ़ें: कहां सबसे सस्ता मिल रहा कूलर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? ये ऑफर्स बचाएंगे आपके पैसे