98745 रुपए सैलरी और जबरदस्त सुविधाएं... बैंक PO ने बता दी अपनी इनकम, सैलरी डिटेल्स वायरल

Bank PO Jobs: बैंक की नौकरी कितनी अच्छी होती है, इस बारे में तो हम सभी ने बचपन से ही सुना है. पैरेंट्स अपने सारे बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए शुरू से ही मोटिवेट करते हैं. लेकिन कई बार बच्चे समझ नहीं पाते और इसके लिए मेहनत नहीं करते. लेकिन इस सोशल मीडिया पर वायर हो रही बैंक PO की सैलरी स्लिप को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे हमने क्यों बैंक की नौकरी नहीं की.

कितनी होती है बैंक PO?

दरअसल पंकज नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सैलरी स्लिप शेयर की है. जो बैंक ऑफ बड़ौदा में बतौर PO काम करते हैं. इस वीडियो में उन्होंने सैलरी के साथ बैंक की नौकरी के फायदे भी बताए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उन्होंने जो सैलरी स्लिप दिखाई है उसके मुताबिक उनकी सैलरी 98745 रुपये है, ये 40 दिन की सैलरी है. मंथली सैलरी की बात करें तो पंकज ने बताया है कि उनका मासिक वेतन 74059 रुपये है.

View this post on Instagram A post shared by Pankaj Kumar Das (@mr__pankaj_000)

ये भी पढ़ें: 20 हजार का निवेश, फिर हर महीने मिलेंगे 30000 रुपए... इस कैंटीन से महिलाएं बन रहीं बिजनेस वुमन

बैंक PO जॉब के फायदे

इसके अलावा यूजर ने बताया है कि उनको और क्या- क्या फायदे इस नौकरी से मिलते हैं. जैसे उन्हें रहने के लिए सरकारी आवास मिलता है, पेट्रोल का खर्च, न्यूज पेपर का खर्च, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, रिफ्रेशमेंट, घर के मेंटेनेंस, फर्नीचर, नए फोन और रीचार्ज के लिए अलाउंस के साथ ही साथ आई चेकअप, PL का एनकैशमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं भी मिलती है.

इसके अलावा उन्हें चीप रेट में लोन, वेकेशन पर जाने के लिए हॉलिडे होम, परिवार के लिए मेडिकल की सुविधाएं भी मिलती है. अब इतनी सुविधाएं एक नौकरी में देखने के बाद किसका मन नहीं करेगा इस जॉब को करने का. ऐसे में सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. यूजर्स भी इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर इस नौकरी के लिए पढ़ाई करने की टिप्स पूछ रहे हैं. हालांकि कई लोग हैं जो इसे फेक भी बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Train News: ट्रेन में कुत्ता ले जाना है? पहले जान लें रेलवे के नए नियम, वरना भरना पड़ेगा 6 गुना जुर्माना