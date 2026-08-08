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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब दिव्यांग यात्रियों की यात्रा होगी और आसान, रेलवे ने जारी किया नया आदेश

अब दिव्यांग यात्रियों की यात्रा होगी और आसान, रेलवे ने जारी किया नया आदेश

Railway UDID Card News: भारतीय रेलवे ने UDID कार्डधारक दिव्यांग यात्रियों को पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के दिव्यांग कोच में यात्रा की अनुमति दी है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Aug 2026 06:12 PM (IST)
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Disabled Passenger Travel: भारतीय रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है. रेलवे अब यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड रखने वाले यात्री को पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के दिव्यांग कोच में भी सफर करने की इजाजत दे दी है. रेलवे के इस फैसले से उन हजारों दिव्यांग लोगों को खास फायदा मिलेगा, जो रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं. इससे पहले रेलवे ने अप्रैल 2026 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कुछ खास कोचों में UDID कार्ड धारकों को सफर की सुविधा दे दी है.

क्या है रेलवे की नई सुविधा?

UDID कार्ड धारक दिव्यांग यात्री अब पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेनों के दिव्यांग कोच में सफर कर सकते हैं. हालांकि यह सुविधा पहले सिर्फ कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के एसएलआरडी और एलएसएलआरडी कोच तक ही लागू की गई थी. लेकिन अब इसका विस्तार साधारण पैसेंजर ट्रेनों तक कर दिया गया है. भारतीय रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

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यात्रा के दौरान किन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत?

  • यात्रा के समय वैलिड UDID कार्ड को अपने साथ रखना बेहद जरूरी है.
  • इसके अलावा रेलवे द्वारा जारी दिव्यांग पहचान पत्र या रियायती प्रमाणपत्र भी रखना होगा.
  • टिकट जांच के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने होंगे.
  • अगर आप चेकिंग के समय में यह डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है.

क्या किराये में मिलेगी छूट?

  • रेलवे ने यह साफ कहा है कि सिर्फ UDID कार्ड के आधार पर किराये में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी.
  • किराया छूट से जुड़े मौजूदा नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.
  • वहीं, अगर किसी यात्री के पास रियायती प्रमाणपत्र नहीं है, तो उसे सामान्य टिकट या सीजन टिकट लेना होगा.
  • इस यात्रा के लिए वैलिड टिकट का होना बेहद जरूरी है.

नियमों का पालन नहीं करने पर क्या होगा?

  • सिर्फ UDID कार्ड दिखाकर आपको बिना टिकट के यात्रा करने की इजाजत नहीं मिलेगी.
  • वैलिड टिकट न होने पर यात्रा के दौरान यात्री को बेटिकट माना जाएगा.
  • ऐसे मामलों में रेलवे नियमों के मुताबिक यात्री पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS UDID Card Disabled Passenger Travel
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