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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: अब 3-4 घंटे में मिलेगा गैस सिलेंडर, IndianOil की नई सेवा लॉन्च

LPG: अब 3-4 घंटे में मिलेगा गैस सिलेंडर, IndianOil की नई सेवा लॉन्च

Fast LPG Delivery: इंडियनऑयल ने ‘इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ’ सेवा शुरू की है, जिसके तहत ग्राहकों को 10 किलोग्राम का हल्का कंपोजिट LPG सिलेंडर बुकिंग के कुछ घंटों में घर तक पहुंचाया जाएगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Aug 2026 04:58 PM (IST)
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LPG Cylinder Delivery: अगर आपके रसोई घर में भी LPG का इस्तेमाल होता है और आप भी बुकिंग के बाद सिलेंडर के लिए लंबे इंतजार का सामना कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. इंडियनऑयल ने LPG ग्राहकों की सुविधा का खास ध्यान में रखते हुए ‘इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ’ नाम से एक नई सेवा की शुरूआत की है. इस नई सेवा के तहत अब LPG ग्राहकों को हल्के वजन वाला 10 किलोग्राम का कंपोजिट गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसकी डिलीवरी बुकिंग के कुछ घंटों के अंदर ही कम समय में घर तक पहुंचाने का दावा किया गया है.

क्या है इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ सेवा?

इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ सेवा एक इंडियनऑयल का 10 किलोग्राम का कंपोजिट LPG सिलेंडर है. यह सिलेंडर मौजूदा स्टील के सिलेंडर के मुकाबले में काफी हल्का है. इसकी बॉडी जंग-मुक्त (Rust-Free) सामग्री से तैयार किया गया है, जिससे इसकी उम्र बढ़ जाती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंट डिजाइन होने की वजह से सिलेंडर में बची गैस का स्तर अब आप आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा कम फैमिली वालों के लिए भी यह गैस काफी फायदेमंद मानी जाती है.

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कैसे करें बुकिंग?

आप कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नया कनेक्शन या रिफिल को आसानी से बुक कर सकते हैं.

  • IndianOil ONE APP
  • IndianOil Customer Portal
  • इंडियनऑयल का WhatsApp नंबर 7588888824

इन सभी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब आप नए कनेक्शन के लिए आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ आप गैस रिफिल की बुकिंग भी कर सकते हैं.

क्या हैं इस सिलेंडर की खासियत?

  • बुकिंग के 3 से 4 घंटों के अंदर घर तक डिलीवरी का दावा किया गया है. 
  • हल्का वजन होने की वजह से सिलेंडर को उठाने और ले जाने में आसानी.
  • नए कनेक्शन के लिए कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
  • इसमें डिजिटल बुकिंग और ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी.
  • बेहतर सुरक्षा और सुविधाजनक इस्तेमाल करने का अनुभव होगा.

कहां मिलेगी यह सुविधा?

कंपनी के मुताबिक, 'इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ' सेवा इंडियनऑयल के इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स के जरिए इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसका सेवा का खास मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक तेज डिलीवरी, बेहतर सुविधा और आधुनिक LPG सेवा पहुंचाना है. यानी अगर आप सुबह 7 बजे बुकिंग करते हैं तो 10 बजे तक सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 04:58 PM (IST)
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LPG Utility News Cylinder Delivery Indane XTRALITE NOW
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