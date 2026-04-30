कहां सबसे सस्ता मिल रहा कूलर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? ये ऑफर्स बचाएंगे आपके पैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बड़े कूलर और EMI के लिए Amazon पर बेहतर ऑफर्स।

Flipkart and Amazon Cooler Price: अप्रैल का महीना खत्म होने को ही है और गर्मी भी अपनी चरम पर है. इस समय कूलर और AC की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है और लोग सस्ते और बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि Amazon या Flipkart में से किस प्लेटफॉर्म पर कूलर सस्ता और अच्छा मिल रहा है और साथ ही कहां EMI कम पड़ेगी?

इस समय Flipkart पर Super Cooling Days सेल चल रही है. खास बात यह है कि HDFC और ICICI बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है और वहीं Amazon पर ग्रेट समर स्पेशल सेल 1 मई से 7 मई के बीच शुरू हो सकती है.

कहां मिल रहा है सस्ता कूलर?

अगर बात करें कूलर की कीमत की तो Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इसकी अलग-अलग कीमत है. Bajaj 36L जैसे Flipkart पर लगभग 5,200 से 5,800 के बीच मिल रहे है और वहीं Amazon पर यही कूलर थोड़ा महंगा यानी करीब 5,700 से 6000 तक मिल सकता है. वहीं बड़े कूल जैसे Crompton 88L की कीमत Amazon पर लगभग 10 हजार से 11 हजार के बीच है और Flipkart पर भी इसकी कीमत 10 से 11 हजार के बीच ही है. इसके अलावा Maharaja Whiteline 65L कूलर दोनों प्लेटफॉर्म पर करीब 7 हजार से 8 हजार आसपास मिल रहा है, यानी इसमें ज्यादा फर्क नहीं है.

इन ऑफर्स को न करें इग्नौर जैसे...

बैंक कार्ड ऑफर से 10 प्रतिशत तक छूट

No-cost EMI ऑप्शन

एक्सचेंज ऑफर से अतिरिक्त बचत

फ्री और फास्ट डिलीवरी

ध्यान दें जरूरी बात

अगर आप भी अपने बजट में कूलर खरीदना चाहते हैं तो Flipkart पर अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन वहीं बड़े कूलर और EMI डील्स के लिए Amazon बेहतर साबित हो सकता है. इसलिए जब भी खरीदे दोनों प्लेटफॉर्म के ऑफर्स जरूर देखें, ताकि जहां बजट में और सस्ता मिले वहीं खरीद लें.