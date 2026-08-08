मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमेट्रो यात्रियों के लिए अलर्ट, 9 अगस्त की सुबह बंद रहेंगी सेवाएं

मेट्रो यात्रियों के लिए अलर्ट, 9 अगस्त की सुबह बंद रहेंगी सेवाएं

Metro Service Update: 9 अगस्त को रखरखाव कार्य के कारण बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन पर बैयप्पनहल्ली और एमजी रोड स्टेशनों के बीच सेवाएं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru Metro News: अगर आप भी 9 अगस्त कोबेंगलुरु मेट्रो से सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने 7 अगस्त को यह बताया कि 9 अगस्त को पर्पल लाइन पर जरूरी रखरखाव कार्य के कारण कुछ समय के लिए मेट्रो सेवाओं को प्रभावित किया जाएगा. 

बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के मुताबिक, स्वामी विवेकानंद रोड और इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच मेंटेनेंस का काम किया जाएगा. काम को ज्यादा बेहतर बनाने के वजह से बैयप्पनहल्ली और एमजी रोड मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं 9 अगस्त की सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगी. यानी सिर्फ 2 घंटे के लिए ये सेवाएं बंद की जा रही हैं. 

किन रूट्स पर जारी रहेंगी सेवाएं?

दरअसल, मेंटेनेंस के दौरान भी कुछ सेक्शन पर मेट्रो ट्रेनें सामान्य रूप से अपने समय के मुताबिक चलती रहेंगी. जिनमें शामिल हैं...

  • चल्लाघट्टा से एमजी रोड
  • बैयप्पनहल्ली से व्हाइटफील्ड (कडुगोडी)
  • मदावरा से सिल्क इंस्टीट्यूट
  • आरवी रोड से बोम्मासंद्रा

इन सभी रूट्स पर मेट्रो ट्रेनें अपनी तय समय के मुताबिक ही चलती रहेंगी.

IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च

कब से शुरू होगी सामान्य सेवा?

बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने कहा कि प्रभावित सेक्शन पर रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद पर्पल लाइन पर मेट्रों सेवाएं सुबह 9 बजे से पूरी  तरह फिर से सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी.

क्या है यात्रियों के लिए जरूरी सलाह?

  • 9 अगस्त की सुबह अपने सफर पर निकलने से पहले रूट की जानकारी जरूर चेक करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
  • प्रभावित सेक्शन में सफर करने वाले जगह के कारण वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करें.
  • समय पर कहीं पहुंचने के लिए सफर की प्लानिंग पहले से बनाएं.
  • एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकलें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.

कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Metro News Utility News BMRCL Bengaluru Metro Purple Line
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मेट्रो यात्रियों के लिए अलर्ट, 9 अगस्त की सुबह बंद रहेंगी सेवाएं
मेट्रो यात्रियों के लिए अलर्ट, 9 अगस्त की सुबह बंद रहेंगी सेवाएं
यूटिलिटी
IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च
IRCTC के इस टूर पैकेज से करें महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर के दर्शन, जानें कितना होगा खर्च
यूटिलिटी
कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून
कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून
यूटिलिटी
RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली
RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली
Advertisement

वीडियोज

Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
विश्व
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर? कोच का बयान उड़ा देगा सभी 10 टीमों के होश
IPL 2027 में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर? कोच का बयान उड़ा देगा सभी 10 टीमों के होश
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
MP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
एग्रीकल्चर
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget