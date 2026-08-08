मेट्रो यात्रियों के लिए अलर्ट, 9 अगस्त की सुबह बंद रहेंगी सेवाएं

Bengaluru Metro News: अगर आप भी 9 अगस्त कोबेंगलुरु मेट्रो से सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने 7 अगस्त को यह बताया कि 9 अगस्त को पर्पल लाइन पर जरूरी रखरखाव कार्य के कारण कुछ समय के लिए मेट्रो सेवाओं को प्रभावित किया जाएगा.

बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के मुताबिक, स्वामी विवेकानंद रोड और इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच मेंटेनेंस का काम किया जाएगा. काम को ज्यादा बेहतर बनाने के वजह से बैयप्पनहल्ली और एमजी रोड मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं 9 अगस्त की सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगी. यानी सिर्फ 2 घंटे के लिए ये सेवाएं बंद की जा रही हैं.

किन रूट्स पर जारी रहेंगी सेवाएं?

दरअसल, मेंटेनेंस के दौरान भी कुछ सेक्शन पर मेट्रो ट्रेनें सामान्य रूप से अपने समय के मुताबिक चलती रहेंगी. जिनमें शामिल हैं...

चल्लाघट्टा से एमजी रोड

बैयप्पनहल्ली से व्हाइटफील्ड (कडुगोडी)

मदावरा से सिल्क इंस्टीट्यूट

आरवी रोड से बोम्मासंद्रा

इन सभी रूट्स पर मेट्रो ट्रेनें अपनी तय समय के मुताबिक ही चलती रहेंगी.

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कब से शुरू होगी सामान्य सेवा?

बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने कहा कि प्रभावित सेक्शन पर रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद पर्पल लाइन पर मेट्रों सेवाएं सुबह 9 बजे से पूरी तरह फिर से सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी.

क्या है यात्रियों के लिए जरूरी सलाह?

9 अगस्त की सुबह अपने सफर पर निकलने से पहले रूट की जानकारी जरूर चेक करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

प्रभावित सेक्शन में सफर करने वाले जगह के कारण वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करें.

समय पर कहीं पहुंचने के लिए सफर की प्लानिंग पहले से बनाएं.

एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकलें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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