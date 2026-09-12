FD कराने से पहले ये 5 बातें जान लें, ज्यादा ब्याज के चक्कर में न करें गलती

अगर आप अपना पैसा सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं और उस पर ब्याज भी कमाना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेस्ट है. इसमें बैंक के पास एक फिक्स समय के लिए आपका पैसा जमा रहता है और उसके बदले आपको ब्याज मिलता है.

लेकिन एफडी कराते समय सिर्फ ये देखना कि कौन- सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है, काफी नहीं है. ब्याज दर के अलावा बैंक की सुरक्षा, FD की अवधि, समय से पहले पैसा निकालने के नियम और टैक्स जैसी कई चीजें समझना जरूरी है. अगर आप भी FD कराने की सोच रहे हैं तो इन 5 बातों को जरूर जान लें.

1.सिर्फ ब्याज न देखें

मान लीजिए एक बैंक एफडी पर 6.5 फीसदी ब्याज दे रहा है और दूसरा 8 फीसदी दे रहा है. पहली नजर में 8 फीसदी वाला बैंक सही लगेगा, लेकिन FD चुनते समय सिर्फ ब्याज दर देखना सही तरीका नहीं है. ये देखना भी जरूरी है कि बैंक कौन है, FD का समय कितना है और समय से पहले पैसा निकालने पर क्या नियम हैं.

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2.समय देखें

FD अलग-अलग समय के लिए कराई जा सकती है. कुछ FD महीनों की होती हैं तो कुछ कई साल के लिए होती. ज्यादा समय वाली FD में पैसा ज्यादा समय के लिए लॉक हो सकता है. अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तो FD समय से पहले तोड़नी पड़ सकती है. ऐसे में बैंक ब्याज में कटौती या जुर्माना लगा सकता है. इसलिए अगर आपको लगता है कि अगले एक-दो साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो पूरा पैसा एक FD में लगाने के बजाय अलग-अलग समय के लिए अलग- अलग FD में लगाएं.

3.FD तोड़ने का नियम समझें

एफडी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको पहले से पता होता है कि कितना ब्याज मिलने वाला है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा पूरी तरह लॉक हो जाता है. FD को मैच्योरिटी से पहले तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक कुछ जुर्माना लगाते हैं या कम ब्याज देते हैं. इसलिए FD कराने से पहले प्रिमच्योर विड्रॉल का नियम जान लें.

4.ब्याज पर टैक्स जानें

अगर बैंक आपको 7 फीसदी ब्याज दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 फीसदी की पूरी कमाई आपके हाथ में आएगी. आपकी टोटल आय और लागू टैक्स नियमों के आधार पर टैक्स देनदारी बन सकती है. बैंक कुछ मामलों में ब्याज पर TDS भी काट सकता है. इसलिए FD की ब्याज दर देखते समय टैक्स के बाद मिलने वाले रिटर्न को समझना जरूरी है.

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5.डिपॉजिट इंश्योरेंस देखें

भारत में DICGC के नियमों के तहत बैंक में जमा रकम पर फिक्स समय तक डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है. फिलहाल, बैंक में एक जमाकर्ता के लिए मूलधन और ब्याज मिलाकर 5 लाख तक का बीमा कवर है. इसलिए अगर आपके पास बड़ी रकम है तो पूरी राशि एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग-अलग बैंकों में जमा करें.

एक और बात समझें

पैसा एफडी में लगाने से पहले ये भी देखें कि आपको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी. मान लीजिए आपके पास 5 लाख हैं और आप इसे 5 साल की FD में डाल देते हैं. अचानक 1 साल बाद घर, पढ़ाई जैसे किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए तो FD तोड़ने पर आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए इमरजेंसी फंड के पैसे को लॉक नहीं करना चाहिए.

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