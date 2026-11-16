Recurrent Cancer Symptoms: कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद मरीज और परिवार को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की रहती है कि बीमारी दोबारा तो नहीं लौटेगी. लेकिन क्या कैंसर के दोबारा लौटने का कोई तय समय होता है? इसका जवाब है- नहीं. कुछ मामलों में कैंसर इलाज के कुछ महीनों बाद वापस आ सकता है, तो कुछ मरीजों में कई साल तक बीमारी के कोई संकेत नहीं दिखते. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें मरीज करीब 10 साल तक कैंसर से मुक्त रहने के बाद दोबारा इस बीमारी की चपेट में आ गई.

बचपन में दोनों आंखों में रेटिनोब्लास्टोमा यानी रेटिना के कैंसर से जूझ चुकी इस मरीज की पैर की हड्डी में करीब एक दशक बाद कैंसर का नया घाव मिला. लंबे समय तक रोगमुक्त रहने के बाद कैंसर की इस तरह वापसी ने मामले को खास बना दिया. एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे मेटास्टेटिक रेटिनोब्लास्टोमा बताया. इलाज के पारंपरिक विकल्पों से अपेक्षित फायदा नहीं मिलने के बाद रेडियोथेरेपी की मदद ली गई. इससे कैंसर की सक्रियता खत्म करने में सफलता मिली और मरीज की टांग की काम करने की क्षमता भी बची रही.

10 साल बाद फिर सामने आया कैंसर

एम्स की डॉ. दया शर्मा के अनुसार, मरीज को बचपन में दोनों आंखों में कैंसर का पता चला था. इसके बाद एन्यूक्लिएशन यानी प्रभावित आंख को सर्जरी के जरिए निकालने और पूरे शरीर पर असर करने वाली कीमोथेरेपी समेत कई उपचार किए गए. इलाज के बाद बीमारी नियंत्रित हो गई और मरीज करीब 10 साल तक कैंसर से मुक्त रही. इस पूरे समय के दौरान कैंसर दोबारा सामने नहीं आया. लेकिन करीब एक दशक बाद पैर की हड्डी में नया घाव मिला. जांच के बाद इसे मेटास्टेटिक रेटिनोब्लास्टोमा बताया गया.

कैंसर दोबारा लौटने का कोई तय समय नहीं

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था clevelandclinic के अनुसार, कैंसर के दोबारा लौटने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता. यह कैंसर के प्रकार, शुरुआती इलाज और मरीज की स्थिति जैसे कई कारणों पर निर्भर करता है. कुछ कैंसर जल्दी वापस आ सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में बीमारी कई साल बाद दोबारा सामने आ सकती है. अगर कैंसर दोबारा लौटता है, तो डॉक्टर मरीज की स्थिति के हिसाब से इलाज की सलाह दे सकते हैं. कुछ मरीज रिकरेंट कैंसर के साथ कई साल तक भी रह सकते हैं.

कैंसर दोबारा लौटने के कितने प्रकार हैं?

डॉक्टर कैंसर के दोबारा लौटने को उसके स्थान के आधार पर अलग-अलग तरह से देखते हैं. पहला है लोकल रिकरेंस. इसमें उसी जगह पर उसी तरह का कैंसर वापस आता है, जहां शुरुआती कैंसर था. दूसरा है रीजनल रिकरेंस. इसमें कैंसर शुरुआती ट्यूमर के आसपास मौजूद लिम्फ नोड्स या दूसरे टिश्यू में वापस आता है. कुछ तरह के कैंसर में इस तरह के दोबारा लौटने की संभावना ज्यादा हो सकती है. तीसरा है डिस्टेंट रिकरेंस. इसमें शुरुआती ट्यूमर से निकला कैंसर शरीर के किसी दूर के अंग या ऊतक तक पहुंच जाता है. उदाहरण के तौर पर फेफड़ों का कैंसर दोबारा लौटने पर ब्रेन को प्रभावित कर सकता है.

कौन से कैंसर दोबारा लौट सकते हैं?

किसी भी तरह का कैंसर दोबारा लौट सकता है. हालांकि, यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा दोबारा लौटता है. कुछ रिसर्च में ओवेरियन कैंसर, मेटास्टेटिक मेलानोमा और पेरिफेरल टी-सेल लिंफोमा में कैंसर के दोबारा लौटने की दर ज्यादा पाई गई है. लेकिन कैंसर की रिकरेंस रेट को एक निश्चित आंकड़े की तरह नहीं देखा जा सकता. यह कैंसर के प्रकार और शुरुआती इलाज जैसे कई कारकों के आधार पर बदल सकती है. इसलिए किसी मरीज के मामले में बीमारी दोबारा लौटने की संभावना जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है.





कैंसर वापस आने पर कौन से लक्षण दिख सकते हैं?

कैंसर के दोबारा लौटने के लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं. कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण भी कैंसर जैसे हो सकते हैं. इसलिए किसी भी लक्षण को देखकर खुद से यह मान लेना सही नहीं है कि कैंसर वापस आ गया है.

अगर शुरुआती कैंसर जैसे लक्षण दोबारा दिखाई दें, शरीर में उसी जगह गांठ या उभार महसूस हो, लगातार दर्द बना रहे या ऐसी खांसी हो जो ठीक न हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा बिना वजह वजन कम होना, असामान्य ब्लीडिंग या शरीर पर आसानी से चोट के निशान पड़ना, लगातार बुखार, बार-बार सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी, पेशाब या मल में खून, मतली और उल्टी या निगलने में परेशानी भी ऐसे लक्षण हैं जिनकी जांच जरूरी हो सकती है.

इलाज के बाद कैंसर दोबारा क्यों लौटता है?

कैंसर की सेल्स समय के साथ बदलती रहती हैं. कई बार इलाज के दौरान सभी कैंसर सेल्स को पहचानना और खत्म करना संभव नहीं होता. उदाहरण के लिए, सर्जरी से ट्यूमर हटाने के बाद भी कुछ बहुत छोटी सेल्स शरीर में रह सकती हैं, जिन्हें उस समय पहचानना मुश्किल होता है. अगर ये सेल्स इलाज के बाद भी बढ़ती रहती हैं, तो बाद में जांच के दौरान कैंसर के दोबारा होने का पता चल सकता है. कुछ मामलों में इलाज सभी कैंसर सेल्स पर एक जैसा असर नहीं करता.





कैंसर दोबारा लौटने पर कैसे होती है जांच?

रिकरेंट कैंसर की जांच के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं. इनमें ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी स्कैन शामिल हो सकते हैं. कुछ मामलों में यूरिन टेस्ट भी किया जाता है. डॉक्टर जरूरत के अनुसार बायोप्सी भी कर सकते हैं. इसमें शरीर के प्रभावित हिस्से से टिश्यू का छोटा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है. ब्लड कैंसर के कुछ मामलों में बोन मैरो बायोप्सी या इम्यूनोफेनोटाइपिंग जैसी जांच भी की जा सकती है.

दोबारा कैंसर होने पर इलाज क्या होता है?

इलाज मरीज की स्थिति के हिसाब से तय किया जाता है. डॉक्टर पहले वाला इलाज दोबारा दे सकते हैं, नई गांठ को हटाने के लिए सर्जरी कर सकते हैं या अलग तरह की कीमोथेरेपी दे सकते हैं. कुछ मामलों में टारगेटेड ट्रीटमेंट या इम्यूनोथेरेपी जैसे विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इलाज का फैसला कैंसर के प्रकार, उसके दोबारा लौटने के समय और जगह के साथ मरीज की पूरी सेहत को ध्यान में रखकर किया जाता है. जो कैंसर इलाज के तुरंत बाद वापस आता है, उसे संभालना कुछ मामलों में ज्यादा मुश्किल हो सकता है.

रिकरेंट कैंसर में क्या है उम्मीद?

रिकरेंट कैंसर का भविष्य हर मरीज में अलग हो सकता है. कैंसर किस प्रकार का है, इलाज का असर कैसा रहा, इलाज के दौरान साइड इफेक्ट कैसे रहे और मरीज की सामान्य सेहत कैसी है, इन सभी बातों का असर आगे के इलाज और परिणाम पर पड़ता है.

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ऐसे में सबसे जरूरी है कि मरीज अपने डॉक्टर से अपनी स्थिति और इलाज के विकल्पों के बारे में विस्तार से बात करे. कैंसर के साथ रहने के दौरान सही खान-पान, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी महत्वपूर्ण हो सकती है. जरूरत पड़ने पर पेलिएटिव केयर भी लक्षणों और इलाज के साइड इफेक्ट को संभालने में मदद कर सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

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