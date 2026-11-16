ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश

Cancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश

Cancer Recovery: डॉक्टर कैंसर के दोबारा लौटने को उसके स्थान के आधार पर अलग-अलग तरह से देखते हैं. पहला है लोकल रिकरेंस. इसमें उसी जगह पर उसी तरह का कैंसर वापस आता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Nov 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

Recurrent Cancer Symptoms: कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद मरीज और परिवार को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की रहती है कि बीमारी दोबारा तो नहीं लौटेगी. लेकिन क्या कैंसर के दोबारा लौटने का कोई तय समय होता है? इसका जवाब है- नहीं. कुछ मामलों में कैंसर इलाज के कुछ महीनों बाद वापस आ सकता है, तो कुछ मरीजों में कई साल तक बीमारी के कोई संकेत नहीं दिखते. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें मरीज करीब 10 साल तक कैंसर से मुक्त रहने के बाद दोबारा इस बीमारी की चपेट में आ गई.

बचपन में दोनों आंखों में रेटिनोब्लास्टोमा यानी रेटिना के कैंसर से जूझ चुकी इस मरीज की पैर की हड्डी में करीब एक दशक बाद कैंसर का नया घाव मिला. लंबे समय तक रोगमुक्त रहने के बाद कैंसर की इस तरह वापसी ने मामले को खास बना दिया. एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे मेटास्टेटिक रेटिनोब्लास्टोमा बताया. इलाज के पारंपरिक विकल्पों से अपेक्षित फायदा नहीं मिलने के बाद रेडियोथेरेपी की मदद ली गई. इससे कैंसर की सक्रियता खत्म करने में सफलता मिली और मरीज की टांग की काम करने की क्षमता भी बची रही.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ
Post Diwali Health टिप्स: दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
हेल्थ
Healthcare Expenditure: हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ
हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ
हेल्थ
Diabetes Prevention: घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह

10 साल बाद फिर सामने आया कैंसर

एम्स की डॉ. दया शर्मा के अनुसार, मरीज को बचपन में दोनों आंखों में कैंसर का पता चला था. इसके बाद एन्यूक्लिएशन यानी प्रभावित आंख को सर्जरी के जरिए निकालने और पूरे शरीर पर असर करने वाली कीमोथेरेपी समेत कई उपचार किए गए. इलाज के बाद बीमारी नियंत्रित हो गई और मरीज करीब 10 साल तक कैंसर से मुक्त रही. इस पूरे समय के दौरान कैंसर दोबारा सामने नहीं आया. लेकिन करीब एक दशक बाद पैर की हड्डी में नया घाव मिला. जांच के बाद इसे मेटास्टेटिक रेटिनोब्लास्टोमा बताया गया.

कैंसर दोबारा लौटने का कोई तय समय नहीं

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था clevelandclinic के अनुसार, कैंसर के दोबारा लौटने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता. यह कैंसर के प्रकार, शुरुआती इलाज और मरीज की स्थिति जैसे कई कारणों पर निर्भर करता है. कुछ कैंसर जल्दी वापस आ सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में बीमारी कई साल बाद दोबारा सामने आ सकती है. अगर कैंसर दोबारा लौटता है, तो डॉक्टर मरीज की स्थिति के हिसाब से इलाज की सलाह दे सकते हैं. कुछ मरीज रिकरेंट कैंसर के साथ कई साल तक भी रह सकते हैं.

कैंसर दोबारा लौटने के कितने प्रकार हैं?

डॉक्टर कैंसर के दोबारा लौटने को उसके स्थान के आधार पर अलग-अलग तरह से देखते हैं. पहला है लोकल रिकरेंस. इसमें उसी जगह पर उसी तरह का कैंसर वापस आता है, जहां शुरुआती कैंसर था. दूसरा है रीजनल रिकरेंस. इसमें कैंसर शुरुआती ट्यूमर के आसपास मौजूद लिम्फ नोड्स या दूसरे टिश्यू में वापस आता है. कुछ तरह के कैंसर में इस तरह के दोबारा लौटने की संभावना ज्यादा हो सकती है. तीसरा है डिस्टेंट रिकरेंस. इसमें शुरुआती ट्यूमर से निकला कैंसर शरीर के किसी दूर के अंग या ऊतक तक पहुंच जाता है. उदाहरण के तौर पर फेफड़ों का कैंसर दोबारा लौटने पर ब्रेन को प्रभावित कर सकता है.

कौन से कैंसर दोबारा लौट सकते हैं?

किसी भी तरह का कैंसर दोबारा लौट सकता है. हालांकि, यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा दोबारा लौटता है. कुछ रिसर्च में ओवेरियन कैंसर, मेटास्टेटिक मेलानोमा और पेरिफेरल टी-सेल लिंफोमा में कैंसर के दोबारा लौटने की दर ज्यादा पाई गई है. लेकिन कैंसर की रिकरेंस रेट को एक निश्चित आंकड़े की तरह नहीं देखा जा सकता. यह कैंसर के प्रकार और शुरुआती इलाज जैसे कई कारकों के आधार पर बदल सकती है. इसलिए किसी मरीज के मामले में बीमारी दोबारा लौटने की संभावना जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है.


Cancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश

कैंसर वापस आने पर कौन से लक्षण दिख सकते हैं?

कैंसर के दोबारा लौटने के लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं. कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण भी कैंसर जैसे हो सकते हैं. इसलिए किसी भी लक्षण को देखकर खुद से यह मान लेना सही नहीं है कि कैंसर वापस आ गया है.

अगर शुरुआती कैंसर जैसे लक्षण दोबारा दिखाई दें, शरीर में उसी जगह गांठ या उभार महसूस हो, लगातार दर्द बना रहे या ऐसी खांसी हो जो ठीक न हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा बिना वजह वजन कम होना, असामान्य ब्लीडिंग या शरीर पर आसानी से चोट के निशान पड़ना, लगातार बुखार, बार-बार सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी, पेशाब या मल में खून, मतली और उल्टी या निगलने में परेशानी भी ऐसे लक्षण हैं जिनकी जांच जरूरी हो सकती है.

इलाज के बाद कैंसर दोबारा क्यों लौटता है?

कैंसर की सेल्स समय के साथ बदलती रहती हैं. कई बार इलाज के दौरान सभी कैंसर सेल्स को पहचानना और खत्म करना संभव नहीं होता. उदाहरण के लिए, सर्जरी से ट्यूमर हटाने के बाद भी कुछ बहुत छोटी सेल्स शरीर में रह सकती हैं, जिन्हें उस समय पहचानना मुश्किल होता है. अगर ये सेल्स इलाज के बाद भी बढ़ती रहती हैं, तो बाद में जांच के दौरान कैंसर के दोबारा होने का पता चल सकता है. कुछ मामलों में इलाज सभी कैंसर सेल्स पर एक जैसा असर नहीं करता.


Cancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश

कैंसर दोबारा लौटने पर कैसे होती है जांच?

रिकरेंट कैंसर की जांच के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं. इनमें ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी स्कैन शामिल हो सकते हैं. कुछ मामलों में यूरिन टेस्ट भी किया जाता है. डॉक्टर जरूरत के अनुसार बायोप्सी भी कर सकते हैं. इसमें शरीर के प्रभावित हिस्से से टिश्यू का छोटा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है. ब्लड कैंसर के कुछ मामलों में बोन मैरो बायोप्सी या इम्यूनोफेनोटाइपिंग जैसी जांच भी की जा सकती है.

दोबारा कैंसर होने पर इलाज क्या होता है?

इलाज मरीज की स्थिति के हिसाब से तय किया जाता है. डॉक्टर पहले वाला इलाज दोबारा दे सकते हैं, नई गांठ को हटाने के लिए सर्जरी कर सकते हैं या अलग तरह की कीमोथेरेपी दे सकते हैं. कुछ मामलों में टारगेटेड ट्रीटमेंट या इम्यूनोथेरेपी जैसे विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इलाज का फैसला कैंसर के प्रकार, उसके दोबारा लौटने के समय और जगह के साथ मरीज की पूरी सेहत को ध्यान में रखकर किया जाता है. जो कैंसर इलाज के तुरंत बाद वापस आता है, उसे संभालना कुछ मामलों में ज्यादा मुश्किल हो सकता है.

रिकरेंट कैंसर में क्या है उम्मीद?

रिकरेंट कैंसर का भविष्य हर मरीज में अलग हो सकता है. कैंसर किस प्रकार का है, इलाज का असर कैसा रहा, इलाज के दौरान साइड इफेक्ट कैसे रहे और मरीज की सामान्य सेहत कैसी है, इन सभी बातों का असर आगे के इलाज और परिणाम पर पड़ता है.

इसे भी पढ़ें : IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात 

ऐसे में सबसे जरूरी है कि मरीज अपने डॉक्टर से अपनी स्थिति और इलाज के विकल्पों के बारे में विस्तार से बात करे. कैंसर के साथ रहने के दौरान सही खान-पान, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी महत्वपूर्ण हो सकती है. जरूरत पड़ने पर पेलिएटिव केयर भी लक्षणों और इलाज के साइड इफेक्ट को संभालने में मदद कर सकती है.

इसे भी पढ़ें : Explained: जहरीली हवा फेफड़ों से आगे हार्ट, ब्रेन और शुगर पेशेंट कैसे बनाती है? जानें बचने के उपाय

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Health News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ
Post Diwali Health टिप्स: दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
हेल्थ
Healthcare Expenditure: हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ
हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ
हेल्थ
Diabetes Prevention: घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
शिक्षा
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget