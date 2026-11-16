ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश

जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश

January 2027 Releases: 2027 आने वाला है और इसके पहले महीने में बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होंगी, जिसमें एक्शन से कॉमेडी और थ्रिलर फिल्मों के नाम शामिल हैं. जनवरी 2027 में करीब 6 फिल्में आ रही हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और नए साल 2027 की शुरुआत होने में अब एक से डेढ़ महीने का ही वक्त बचा है. ये साल जहां बॉक्स ऑफिस के लिहाज से अच्छा साबित हुआ वहीं, इसका आने वाला साल 2027 भी काफी धमाकेदार होने वाला है. इसकी झलक पहले ही महीने जनवरी में ही देखने के लिए मिलने वाली है. 

दरअसल, जनवरी 2027 में धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इसमें बॉलीवुड और साउथ की 6 बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं, जो सिनेमाघरों में बवाल मचाते हुए नजर आने वाली हैं. इस लिस्ट में मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों के नाम हैं. देखिए पूरी लिस्ट...

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
इस वेडिंग सीजन जरूर ट्राई करें सारा अली खान का ये लहंगा, बैकलेस ब्लाउज बना देगा लुक को खास
इस वेडिंग सीजन जरूर ट्राई करें सारा का ये लहंगा, बैकलेस ब्लाउज बना देगा लुक को खास
बॉलीवुड
‘ओम’ के लिए साई पल्लवी ने कटवाए लंबे बाल, नया लुक देख मां ने झट से काट दिया फोन
‘ओम’ के लिए साई पल्लवी ने कटवाए लंबे बाल, नया लुक देख मां ने झट से काट दिया फोन
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो
ऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो
बॉलीवुड
अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप? एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो
अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप? एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो

गोलमाल 5 Vs महाकाली

2027 का पहला क्लैश 'गोलमाल 5'और 'महाकाली' के बीच होने वाला है, जिसे 8 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. 'महाकाली' में अक्षय खन्ना जैसे सितारे अहम रोल में नजर आने वाले हैं, जिसे लेकर दर्शकों में काफी बज बना हुआ है. वहीं, फिल्म 'गोलमाल 5' अजय देवगन की हिट फ्रेंचाइजी 'गोलमाल' का पांचवा पार्ट है, जिसके जरिए अजय देवगन एक बार फिर से सिनेमाघरों में दर्शकों को हंसाते हुए नजर आने वाले हैं.

काका Vs पोकेट नॉवल

वहीं, जनवरी 2027 में दूसरा क्लैश साउथ फिल्मों का पोंगल के मौके पर होने वाला है. इसमें चिरंजीवी और विजय सेतुपति आमने-सामने दिखाई देने वाले हैं. दोनों की फिल्म 13 और 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है. चिरंजीवी स्टारर फिल्म 'काका' को 13 जनवरी को रिलीज किया जाएगा जबकि विजय की फिल्म 'पॉकेट नॉवल' को 14 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि साउथ की कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार पाती है.

लव एंड वॉर Vs द प्राइड ऑफ भारत

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' को भी जनवरी में ही रिलीज किया जाएगा. इसे 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है, जिसके जरिए पहली बार विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तिकड़ी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली है. वहीं, शादी के बाद पहली बार रणबीर और आलिया एक साथ किसी फिल्म में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.

जबकि इसी के साथ ही सिनेमाघरों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज' को भी 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ऐसे में ये जनवरी 2027 की तीसरा बड़ा क्लैश होने वाला है. दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट है. अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर किसका नया साल जश्न से भरपूर होने वाला है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Upcoming Movies 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इस वेडिंग सीजन जरूर ट्राई करें सारा अली खान का ये लहंगा, बैकलेस ब्लाउज बना देगा लुक को खास
इस वेडिंग सीजन जरूर ट्राई करें सारा का ये लहंगा, बैकलेस ब्लाउज बना देगा लुक को खास
बॉलीवुड
‘ओम’ के लिए साई पल्लवी ने कटवाए लंबे बाल, नया लुक देख मां ने झट से काट दिया फोन
‘ओम’ के लिए साई पल्लवी ने कटवाए लंबे बाल, नया लुक देख मां ने झट से काट दिया फोन
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो
ऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो
बॉलीवुड
अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप? एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो
अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप? एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
इंडिया
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
क्रिकेट
Absolute Cinema: आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
हेल्थ
Cancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश
एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश
शिक्षा
UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget