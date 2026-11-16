'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान ने जजों से लगाई गुहार, लिखा चेतावनी भरा पत्र

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने जेल से इसको लेकर चेतावनी जारी की है. इससे पहले उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों ने उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सही इलाज नहीं दिया.

खान का कहना है कि उनकी दाईं आंख की 85 प्रतिशत रोशनी चली गई है. उन्हें ब्रेन हैमरेज या कार्डियक अरेस्ट का खतरा है. साथ ही दावा किया कि एक सर्जरी के बाद बुशरा की आंखों की रोशनी लगातार कम हो रही है.

इमरान ने यह सारी बातें, पाकिस्तान के शीर्ष जजों को लिखे एक लेटर में कही हैं. उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस पत्र को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'पूर्व पीएम ने उनकी बातों को जजों तक पहुंचाने के लिए कहा था. सफदर ने 2 नवंबर-11 नवबर को अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी.'

कराची के अखबार डॉन की मानें तो सोमवार को पाकिस्तान के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में कहा, '74 साल की उम्र में, यह कठोर रवैया मुझे ऐसी स्थिति में धकेल दे रहा है, जहां से जिंदा वापस न आ सकूं. पीटीआई पार्टी ने तुरंत इलाज की मांग की है. इसमें अदालतों के पुराने निर्देशों को लागू करना है. उन्होंने कहा कि यह पत्र एक पूर्व पीएम या किसी राजनीतिक दल के प्रमुख के तौर पर नहीं लिख रहा हूं. क्रिकेट, समाज सेवा और जनसेवा के जरिए अपना जीवन पाकिस्तान को समर्पित कर दिया है.'

इरमान ने अपने पत्र में और क्या बताया?

इमरान के वकील सफदर ने कहा है कि मैंने पूरी ईमानदारी से और केवल उनके निर्देशों के तहत इस लेटर को पहुंचाया है. आगे जो शब्द हैं, वो इमारन ने कहे हैं. उन्होंने इमरान के हवाले से बताया कि पूर्व पीएम को 5 अगस्त 2023 को जेल में बंद कर दिया था. उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को एक अलग मामले में अरेस्ट किया गया. इमरान का आरोप है कि उन्हे मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है. उन्हें ब्रेन हैममरेज का खतरा है. वे एक एकांत कोठरी से लिख रहे हैं. यही एकमात्र तरीका है. इससे मेरी आवाज इन दीवारों के बाहर जा सकती है. उन्होंने पत्र में कहा है कि 22 घंटे अकेले रखा गया है. इस दौरान न परिवार के सदस्यों, वकीलों, किताबों, टीवी या अपने बेटों कासिम-सुलेमान से फोन पर बात करने की कोई सुविधा दी गई.

"ब्लड प्रेशर 200 के करीब पहुंचा..."

इसके अलावा इमरान ने बताया कि 10 नवंबर को उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर 192 से 193 तक पहुंच गया था. डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी. उन्हें ब्रेन हैमरेज और कार्डियक अरेस्ट का बहुत अधिक खतरा है. उनके दिल को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है. बुशरा की सेहत को लेकर भी बहुत चिंतित हैं. अप्रैल में बुशरा की आंख का रेटिन अलग हो गया था. उन्हें वापस एकांत कोठरी में भेजने से पहले उनकी जटिल आंख की सर्जरी की गई. जिसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया. जब मैंने इस महीने उन्हें देखा, तो वे न रोशनी को बर्दाश्त कर पा रही थीं, न ही अपनी आंखें खोल पा रही थीं. अगर उनकी एक और सर्जरी नहीं हुई, तो वे हमेशा के लिए अपनी आंखें खो सकती हैं.

"पूरा जीवन अस्पताल बनाने में लगा दिया"

उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरी जीवन अस्पताल बनाने में लगा दिया. ताकि जो लोग इलाज का खर्च न उठा सकते, उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके. आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरा इलाज हो सके. लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है. जेल के अपने मेडिकल बोर्ड ने एंग्जायटी को दर्ज किया था. उन्हें अपने परिवार से मिलने दिया जाए. साथ ही पढ़ने के लिए सामग्री, टीवी की सुविधा दी जाए. उस सलाह का पालन नहीं किया गया. जेल प्रशासन ने बुशरा के साथ उनकी साप्ताहिक मुलाकातों को बार-बार रोका है. उन्हें पता चला है कि उनकी बहनें हिरासत में हैं. उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा.

"इमरान की गुहार, परिवार से मिलने की अनुमति मिले"

खान ने अपने पत्र में कहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया. खान को कुछ दिन पहले ही आंखों के एक इलाज के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया था. 10-11 नवंबर की रात को डॉक्टर्स ने उनकी दाईं आंख में इंट्राविट्रियल एंटी बीईजीएफ इंजेक्शन लगाया. यह इलाज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के लिए था. एक ऐसी स्थिति जो आंख की रोशनी को प्रभावित करती है. उन्हें रात ढाई बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. वे वापस जेल लौट आए. अस्पताल ले जाने का यह कदम 18 अगस्त को सुप्रीम के निर्देश के बाद उठाया गया था. इसमें कहा गया था कि खान को दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए. उनकी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए. उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए. खान का आरोप है कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया.

इमरान ने कहा है कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि इसका मकसद मुझे बीमार करना और मेरी इच्छाशक्ति को तोड़ना है. खान ने पत्र के जरिए जजों से अपील की है कि उनकी हालत और बिगड़ने से पहले वे दखल दें. वे अपनी बेगुनाही तभी साबित करेंगे, जब जिंदा रहेंगे. इमरान ने गुहार लगाते हुए कहा, मैं आपसे इंसानियत के सबसे बुनियादी आधार पर अपील करता हूं, मुझे न्याय दीजिए. इससे पहले की बहुत देर हो जाए.