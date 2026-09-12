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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहेल्थ इंश्योरेंस vs इमरजेंसी फंड: पहले किसमें लगाएं पैसा? जानें क्या है बेहतर ऑप्शन

हेल्थ इंश्योरेंस vs इमरजेंसी फंड: पहले किसमें लगाएं पैसा? जानें क्या है बेहतर ऑप्शन

अगर आप भी नौकरी शुरू कर चुके हैं और बचत करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. इमरजेंसी फंड और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस दोनों जरूरी हैं, लेकिन शुरुआत किससे करें, यह समझना अहम है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Sep 2026 03:20 PM (IST)
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आज के समय में नौकरी शुरू करते ही युवाओं के सामने बचत और निवेश से जुड़े कई सवाल होते हैं. इनमें से एक सवाल यह भी कि कमाई शुरू होने के बाद सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाया जाए या हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए. अगर आप भी नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं, तो आपके लिए सिर्फ सेविंग करना ही काफी नहीं है. क्योंकि अचानक बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थिति कभी भी सामने आ सकती है. ऐसे में एक तरफ जहां हेल्थ इंश्योरेंस आपको बड़े मेडिकल खर्च से बचा सकता है, वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी फंड नौकरी जाने या किसी अचानक खर्च के समय आर्थिक सहारा देता है.

युवाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है?

अगर आप 25-27 साल की उम्र में स्वस्थ रहते हुए अपना व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो आगे चलकर इसके कई फायदे हो सकते हैं. आमतौर पर कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो सकता है. वहीं फ्यूचर में किसी बीमारी के सामने आने से पहले पॉलिसी लेने पर जरूरी वेटिंग पीरियड पूरा करने का समय मिल सकता है.

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इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नौकरी बदलने या नौकरी छोड़ने के बाद भी आपकी निजी हेल्थ पॉलिसी जारी रह सकती है. लंबे समय तक पॉलिसी बनाए रखने पर युवाओं को नो-क्लेम बोनस जैसे फायदे भी मिल सकते हैं, लेकिन यह पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है.

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले इन बातों की करें जांच

आमतौर पर लोग कम प्रीमियम देखकर तुरंत हेल्थ पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीमियम देखके इसे चुनना सही नहीं. पॉलिसी खरीदने से पहले उसके नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझना भी बेहद जरूरी है. 

  • सम इंश्योर्ड: आप अपने शहर में इलाज की मौजूदा लागत और बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए पर्याप्त कवर चुनें.
  • वेटिंग पीरियड: पहले से मौजूद बीमारी और कुछ खास इलाज के लिए कितनी वेटिंग पीरियड है, यह जरूर देखें.
  • रूम रेंट लिमिट: अस्पताल के कमरे के किराए पर कोई लिमिट है या नहीं, इसकी भी जांच करें. क्योंकि कुछ पॉलिसियों में इसकी लिमिट होती है.
  • को-पेमेंट: क्लेम के समय इलाज के खर्च का कितना हिस्सा आपको अपनी जेब से देना होगा, यह पहले समझ लें.
  • सब-लिमिट और एक्सक्लूजन: किन इलाज या मेडिकल खर्चों पर सीमा है और कौन-से खर्च कवर नहीं होते, इसे ध्यान से पढ़ें.

इमरजेंसी फंड भी क्यों है जरूरी?

हेल्थ इंश्योरेंस होने का मतलब यह नहीं है कि आपके सभी अचानक आने वाले खर्च आसानी से पूरे हो जाएंगे. कई बार अचानक नौकरी जाने, इनकम रुकने घर के जरूरी खर्च या किसी जरूरी खर्च की स्थिति में तुरंत पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में इमरजेंसी फंड काम आता है.

इसलिए जरूरी है कि आप हर महीने की कमाई में से एक हिस्सा अलग रखकर धीरे-धीरे इमरजेंसी फंड तैयार करें. कोशिश करें कि यह पैसा आसानी से निकाला जा सके और इसे ऐसे जगह पर रखें जहां आसानी से जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है. 

पहले हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड?

अगर आपकी कंपनी पहले से आपको हेल्थ कवर देती है, तब भी आप हेल्थ पॉलिसी को पूरी तरह नजरअंदाज न करें. वहीं अगर आपके पास अभी इमरजेंसी सेविंग बिल्कुल भी नहीं है, तो हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखकर फंड बनाना तुरंत शुरू करें. इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को एक ही ऑप्शन न मानें, क्योंकि दोनों का काम अलग है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Health Insurance Emergency Fund
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