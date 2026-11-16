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PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो

फिलीपींस दौरे पर मनीला पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का वहां के बच्चों ने संस्कृत के मंत्र पढ़कर भव्य स्वागत किया. इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय कम्युनिटी से भी मुलाकात की. पीएम यहां आसियान समिट में पहुंचे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Nov 2026 09:53 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस दौरे पर मनीला पहुंचे. जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान फिलीपींस के बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी का संस्कृत के मंत्र बोलकर स्वागत किया. पीएम मोदी फिलीपींस के मनीला में आसियान समिट में पहुंचे हैं. 

बच्चों ने पूर्ण कुंभ श्लोक और नारायण सूक्तम के मंत्रों का पाठ किया. डीडी न्यूज के मुताबिक, मनीला में स्थित श्री सत्य साईं स्कूल के फिलिपिनों और भारतीय मूल के छात्रों ने स्वागत के लिए इस पारंपरिक श्लोक का पाठ किया. बच्चे इस दौरान सफेद पारंपरिक पोशाक पहने थे. पीएम मोदी तीन दिवसीय यात्रा के लिए फिलीपींस पहुंचे हैं. जहां वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. 

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भारतीय कम्युनिटी से मिलकर खुशी हुई

पीएम मोदी ने इस दौरान एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, 'कुछ ही देर पहले फिलीपींस के मनीला पहुंचा. भारतीय समुदाय से मिलकर बहुत खुशी हुई. इन्होंने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया. हमारे प्रवासी भारतीय न केवल अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे हुए हैं, बल्कि दोनों देशों के करीब लाने की दिशा में काम कर रहे हैं.'

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि इस कार्यक्रम में भारत और फिलीपींस के गहरे सांस्कृतिक रिश्तों की एक शानदार झलक देखने को मिली. यहां अगुसान की गोल्डन तारा और ऐतिहासिक लगुना कॉपरप्लेट शिलालेख की प्रतिकृतियां देखीं. यह 9वीं- 10वीं शताब्दी पुरानी है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 16 Nov 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Philipines NARENDRA MODI
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