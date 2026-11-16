PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
फिलीपींस दौरे पर मनीला पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का वहां के बच्चों ने संस्कृत के मंत्र पढ़कर भव्य स्वागत किया. इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय कम्युनिटी से भी मुलाकात की. पीएम यहां आसियान समिट में पहुंचे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस दौरे पर मनीला पहुंचे. जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान फिलीपींस के बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी का संस्कृत के मंत्र बोलकर स्वागत किया. पीएम मोदी फिलीपींस के मनीला में आसियान समिट में पहुंचे हैं.
बच्चों ने पूर्ण कुंभ श्लोक और नारायण सूक्तम के मंत्रों का पाठ किया. डीडी न्यूज के मुताबिक, मनीला में स्थित श्री सत्य साईं स्कूल के फिलिपिनों और भारतीय मूल के छात्रों ने स्वागत के लिए इस पारंपरिक श्लोक का पाठ किया. बच्चे इस दौरान सफेद पारंपरिक पोशाक पहने थे. पीएम मोदी तीन दिवसीय यात्रा के लिए फिलीपींस पहुंचे हैं. जहां वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.
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भारतीय कम्युनिटी से मिलकर खुशी हुई
पीएम मोदी ने इस दौरान एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, 'कुछ ही देर पहले फिलीपींस के मनीला पहुंचा. भारतीय समुदाय से मिलकर बहुत खुशी हुई. इन्होंने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया. हमारे प्रवासी भारतीय न केवल अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे हुए हैं, बल्कि दोनों देशों के करीब लाने की दिशा में काम कर रहे हैं.'
Landed in Manila, Philippines a short while ago. Very happy to meet the Indian community, which accorded a very warm welcome. It is wonderful to see our diaspora preserve Indian culture and at the same time, work towards bringing our nations closer. The programme offered a wonderful glimpse of the deep cultural connections between India and the Philippines. Saw replicas of the Golden Tara of Agusan and the historic Laguna Copperplate Inscription dating back to the 9th and 10th centuries. It was particularly special to witness children from both countries recite the Purna Kumbha Shloka, followed by energetic Bollywood and Bhangra performances.— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि इस कार्यक्रम में भारत और फिलीपींस के गहरे सांस्कृतिक रिश्तों की एक शानदार झलक देखने को मिली. यहां अगुसान की गोल्डन तारा और ऐतिहासिक लगुना कॉपरप्लेट शिलालेख की प्रतिकृतियां देखीं. यह 9वीं- 10वीं शताब्दी पुरानी है.